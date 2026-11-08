Κέρδισε ιδιωτικό νησί σε διαγωνισμό της Haribo το 2005 και 21 χρόνια μετά το πουλά για 220.000 ευρώ

Ο Γερμανός Matthias Roß κέρδισε ένα ιδιωτικό νησί στον Καναδά σε διαγωνισμό της Haribo, έγινε το εξοχικό της οικογένειά του, αλλά τώρα αποφάσισε να το πουλήσει

Αυτό που για τους περισσότερους μοιάζει με άπιαστο όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Γερμανό Matthias Roß το 2005. Συμμετέχοντας σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η εταιρεία Haribo, κέρδισε ένα ιδιωτικό νησί στη Νέα Σκωτία του Καναδά, το οποίο έμελλε να αποτελέσει το εξοχικό καταφύγιο της οικογένειάς του για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Πρόκειται για το Back Lake Island, μια έκταση 6,5 εκταρίων, η οποία βρίσκεται σε μια λίμνη της καναδικής επαρχίας. Το έπαθλο δεν περιοριζόταν στην ιδιοκτησία του νησιού, καθώς περιλάμβανε επίσης ένα ξύλινο σπιτάκι που είχε κατασκευαστεί στο σημείο, ένα κανό και εξοπλισμό ψαρέματος.

Ένα νησί με αυτόνομη λειτουργία

Το νησί διέθετε τις απαραίτητες υποδομές για να μπορεί να λειτουργεί χωρίς εξωτερικές παροχές. Η ηλεκτροδότηση εξασφαλιζόταν μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ, ενώ το νερό αντλούνταν απευθείας από τη λίμνη. Με αυτόν τον τρόπο, ο Matthias Roß και η οικογένειά του είχαν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε ένα απομονωμένο φυσικό περιβάλλον, μακριά από τους ρυθμούς της καθημερινότητας.



Έπειτα από 21 χρόνια, ωστόσο, ο Γερμανός ιδιοκτήτης αποφάσισε να αποχωριστεί την περιουσία του. Όπως αναφέρει η ισπανική AS, η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη Γερμανία και τη Νέα Σκωτία, σε συνδυασμό με τα έξοδα συντήρησης, έκανε ολοένα και δυσκολότερη την αξιοποίηση του νησιού ως εξοχικής κατοικίας.

Έτσι, το Back Lake Island βγήκε προς πώληση με τιμή εκκίνησης τις 220.000 ευρώ, δίνοντας σε έναν νέο αγοραστή την ευκαιρία να αποκτήσει ένα ολόκληρο ιδιωτικό νησί στον Καναδά. Για τον Matthias Roß, κλείνει ένας κύκλος που ξεκίνησε με έναν διαγωνισμό της Haribo και του χάρισε μια εμπειρία που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί όταν δήλωνε συμμετοχή, το 2005.

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