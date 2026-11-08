Μακελειό στην Πολωνία: Ο 24χρονος σκότωσε και την οικογένειά του πριν ανοίξει πυρ στην Κρακοβία (vid)

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την επίθεση στην Κρακοβία, όπου 24χρονος δολοφόνησε την οικογένειά του και στη συνέχεια σκότωσε περαστικούς.

Σοκαριστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση που συγκλόνισε την Πολωνία.

Δράστης της τραγωδίας είναι ο 24χρονος Michal Oksinski, ο οποίος αφαίρεσε αρχικά τη ζωή των γονέων και της αδελφής του, προτού μεταβεί οπλισμένος στο κέντρο της Κρακοβίας και αρχίσει να πυροβολεί κατά αμέριμνων πολιτών. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των τριών μελών της οικογένειάς του.

Η τριπλή οικογενειακή δολοφονία στο Οστρόβιετς

Τα τρία μέλη της οικογένειάς του βρέθηκαν νεκρά στο διαμέρισμά τους στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από την Κρακοβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται πολωνικά μέσα ενημέρωσης από πηγές της έρευνας, ο 24χρονος πυροβόλησε στο κεφάλι τον 53χρονο πατέρα του, τη 52χρονη μητέρα του και την 21χρονη αδελφή του ενώ εκείνοι κοιμόντουσαν.

Η άτυχη 21χρονη ήταν φοιτήτρια στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Jan Matejko στην Κρακοβία και είχε επιστρέψει στο πατρικό της για το Σαββατοκύριακο. Γείτονες περιγράφουν την οικογένεια ως ήσυχη, χωρίς προστριβές, ενώ τη νεαρή κοπέλα ως ιδιαίτερα ταλαντούχα και ευαίσθητη καλλιτέχνη.

Ποιος είναι ο 24χρονος δράστης;

Ο Michal Oksinski, με καταγωγή από το Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, είχε εκπαιδευτεί ως μηχανουργός. Οι μαρτυρίες των ενοίκων της πολυκατοικίας κάνουν λόγο για έναν ευγενικό και ήσυχο νεαρό, ο οποίος δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα ούτε είχε εκδηλώσει ύποπτη συμπεριφορά.

Την ίδια στιγμή, οι πολωνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ιδεολογικού κινήτρου. Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ανέφερε ότι εξετάζονται ενδείξεις πιθανής επιρροής του δράστη από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ιδέες, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα για τα αίτια της επίθεσης ή για το αν υπήρχαν συνεργοί.

New angle of the seriously wounded Polish policeman firing at the suspected terrorist in Krakow today. This man is a hero and all of Poland is praying for him. https://t.co/bzrfSd5YfN — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

Το αιματοκύλισμα στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας

Αφού εκτέλεσε τους συγγενείς του, ο 24χρονος επιβιβάστηκε στο όχημα του πατέρα του και οδήγησε μέχρι την Κρακοβία. Λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο (7/11), έφτασε στην πολυσύχναστη πλατεία Rynek Główny και άνοιξε πυρ κατά του πλήθους.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού, με εκατοντάδες πολίτες και τουρίστες να τρέχουν για να καλυφθούν σε παρακείμενα καταστήματα και εστιατόρια. Από τα πυρά στην πλατεία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί. Η αστυνομία επενέβη άμεσα και έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών τραυμάτισε και συνελήφθη τον δράστη μέσα σε περίπου τρία λεπτά.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα της οικογένειας, οι αρχές εντόπισαν επτά όπλα. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος κατείχε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής και ασχολούνταν με την αθλητική σκοποβολή, ενώ εξετάζεται αν χρησιμοποίησε και οπλισμό που ανήκε στον πατέρα του.

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