Το φρούριο-φάντασμα στη μέση λίμνης στη Σιβηρία: To τεχνητό νησί 12 μ. που χτίστηκε το 777 μ.Χ. και δεν είχε ποτέ ούτε έναν κάτοικο

Στη μέση μιας λίμνης στη Ρωσία δεσπόζει το Por-Bazhyn, ένα εντυπωσιακό φρούριο 1.200 ετών που εγκαταλείφθηκε εσπευσμένα πριν προλάβει να κατοικηθεί.

Στη μέση της λίμνης Tere-Khol, στην περιοχή Τούβα της Ρωσίας, βρίσκεται μία από τις πιο μυστηριώδεις κατασκευές στον κόσμο: το Por-Bazhyn, που στη τοπική διάλεκτο σημαίνει «πήλινο σπίτι». Από ψηλά μοιάζει με μια απόρθητη ακρόπολη, περιτριγυρισμένη από τείχη ύψους 12 μέτρων, σχηματίζοντας ένα μοναδικό τεχνητό νησί.

Ένα φρούριο χωρίς κατοίκους

Το μεγαλύτερο μυστικό της δομής αυτής είναι ότι κανείς δεν έζησε ποτέ ανάμεσα στους τοίχους της. Για δεκαετίες, οι ιστορικοί που μελετούσαν το σημείο προσπαθούσαν να κατανοήσουν τον λόγο της ανέγερσής του αλλά και τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία προοριζόταν.

Στο σημείο δεν εντοπίστηκαν σχεδόν καθόλου απορρίμματα, υπολείμματα τροφών ή άλλα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι αναλύσεις αποδεικνύουν ότι το συγκρότημα εγκαταλείφθηκε μόλις δύο χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του.

Η αρχική δενδροχρονολογική ανάλυση στους δακτυλίους του ξύλου των θεμελίων έδειξε ότι τα δέντρα κόπηκαν γύρω στο 777 μ.Χ., κατά την περίοδο της Αυτοκρατορίας των Ουιγούρων.

Το 2020, επιστημονική μελέτη του Κέντρου Ερεύνης Ισοτόπων του Πανεπιστημίου του Χρόνινγκεν σε συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PNAS, έδωσε οριστική απάντηση για το χρονικό πλαίσιο.

«Ανακαλύψαμε ότι το ξύλο της κατασκευής περιέχει την κορύφωση ραδιοάνθρακα που αντιστοιχεί στο ηλιακό συμβάν του έτους 775 μ.Χ. Μετρώντας τους δακτυλίους από εκείνο το σημάδι μέχρι τον εξωτερικό φλοιό, μπορέσαμε να προσδιορίσουμε με πρωτοφανή ακρίβεια ότι τα δέντρα κόπηκαν την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 777 μ.Χ.», εξήγησε η ερευνήτρια Dr. Margot Kuitems.

Η ξαφνική εγκατάλειψη

Παρά την επιστημονική ακρίβεια στη χρονολόγηση, ο λόγος της εσπευσμένης εγκατάλειψης γύρω στο 779 μ.Χ. παραμένει άγνωστος.

Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο μιας απότομης πολιτικής κρίσης ή εσωτερικής σύγκρουσης στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας των Ουιγούρων, η οποία κατέστησε το έργο περιττό πριν καν ολοκληρωθεί, μετατρέποντάς το σε ένα επιβλητικό αλλά άδειο μνημείο.

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