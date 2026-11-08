Πατέρας αγόρασε μετοχές της Microsoft για τον γιο του το 1992, αλλά τις ξέχασε: Τρεις δεκαετίες μετά δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη

Μία επένδυση μόλις 1.200 δολαρίων σε μετοχές της Microsoft το 1992 μετατράπηκε σε μια μικρή περιουσία άνω των 300.000 δολαρίων, χάρη στη δύναμη του χρόνου.

Ορισμένες επιχειρηματικές κινήσεις αποκτούν απρόσμενα μεγάλη αξία με την πάροδο των ετών. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, την εποχή που ο τεχνολογικός κόσμος υποδεχόταν τα Windows 3.1, ένας πατέρας αποφάσισε να διαθέσει 1.200 δολάρια για την αγορά μετοχών της Microsoft στο όνομα του γιου του.

Όλο αυτό, που ξεκίνησε ως μια απλή και συμβολική κίνηση, εξελίχθηκε σε επενδυτικό θρίαμβο, ο οποίος όμως ήρθε στο φως μετά από τρεις δεκαετίες.

Η αποκάλυψη της ξεχασμένης επένδυσης

Την απίστευτη αυτή ιστορία έφερε στη δημοσιότητα ο Άντονι Σκαραμούτσι, επενδυτής και πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του, ο πατέρας του είχε προχωρήσει στην αγορά των μετοχών τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια, από καθαρή αμέλεια, δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά μαζί τους. Όταν έπειτα από δεκαετίες ελέγχθηκε ο σχετικός λογαριασμός, η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ξεπερνούσε τις 300.000 δολάρια.

Πώς πολλαπλασιάστηκε η αξία του κεφαλαίου

Η εκτοξευμένη απόδοση οφείλεται στη σταθερά ανοδική τροχιά της Microsoft, την επανεπένδυση των μερισμάτων και τις διαδοχικές κατατμήσεις μετοχών (stock splits) που αύξησαν τον συνολικό αριθμό τους. Το 1992 η τιμή της μετοχής διαμορφωνόταν γύρω στα 13 δολάρια, ενώ σήμερα ξεπερνά τα 350 δολάρια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με αναλύσεις εξειδικευμένων εργαλείων όπως το DividendChannel, μια τοποθέτηση 10.000 δολαρίων στη Microsoft εκείνη την εποχή θα άγγιζε σήμερα τα 14 εκατομμύρια δολάρια.

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