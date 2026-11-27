Αυστραλοί ερευνητές εντόπισαν χρυσό στα φύλλα ευκαλύπτων στο Καλγκούρλι, αποκαλύπτοντας κοίτασμα σε βάθος 30 μέτρων και ανοίγοντας νέο δρόμο στην εξερεύνηση ορυκτών.

Αυτό που φαινόταν σαν μια ρουτίνα ανάλυσης σε φύλλα ευκαλύπτου κατέληξε να αποκαλύψει ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Τον Οκτώβριο του 2013, μια ομάδα Αυστραλών ερευνητών ανίχνευσε μικροσκοπικά σωματίδια χρυσού μέσα στα φύλλα αυτών των δέντρων στην περιοχή Καλγκούρλι της Δυτικής Αυστραλίας.

Το εύρημα επέτρεψε να εντοπιστεί η ύπαρξη κοιτάσματος σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Η ανακάλυψη ήταν έργο επιστημόνων του Οργανισμού Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας της Κοινοπολιτείας (CSIRO), οι οποίοι απέδειξαν ότι τα δέντρα μπορούν να μεταφέρουν σωματίδια του πολύτιμου μετάλλου από το υπέδαφος στα κλαδιά τους.

Το δέντρο που λειτουργεί ως φυσικός ανιχνευτής χρυσού

Ο μηχανισμός έχει επιστημονική εξήγηση. Οι ευκάλυπτοι αναπτύσσουν πολύ βαθιές ρίζες για να φτάσουν σε υπόγειες αποθήκες νερού. Στη διαδικασία αυτή απορροφούν μικρές ποσότητες διαλυμένου χρυσού, που ανεβαίνουν μέσα από το φυτό ώς τα φύλλα. Στη συνέχεια, το δέντρο αποβάλλει μέρος του μετάλλου μέσω της φυλλωσιάς.

Για να επιβεβαιώσουν ότι ο χρυσός βρισκόταν πράγματι μέσα στα φύλλα και δεν είχε φτάσει εκεί απ' έξω με τον άνεμο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον ανιχνευτή Maia του Αυστραλιανού Συγχρότρου, ένα όργανο που αναγνωρίζει χημικά στοιχεία με ακτίνες Χ. Τα αποτελέσματα επέτρεψαν να εντοπιστούν τα σωματίδια στα εσωτερικά αγγεία των φυτών.

Μικρές ποσότητες, μεγάλη σημασία

Οι συγκεντρώσεις που ανιχνεύθηκαν ήταν ελάχιστες, αλλά αρκετές για να δείξουν ότι τα δέντρα μπορούν να φανερώσουν την ύπαρξη θαμμένων κοιτασμάτων. Συγκεκριμένα, τα φύλλα που βρίσκονταν πάνω από το κοίτασμα περιείχαν έως και 80 μέρη ανά δισεκατομμύριο χρυσού, ενώ στα δέντρα που βρίσκονταν 200 μέτρα μακριά καταγράφηκαν μόλις δύο.

Η έρευνα άνοιξε έτσι μια νέα προοπτική για την εξερεύνηση ορυκτών: τη χρήση των φύλλων ως φυσικών ενδείξεων για τον εντοπισμό αποθεμάτων χρυσού, χωρίς να απαιτούνται αρχικές γεωτρήσεις.

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