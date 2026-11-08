Αίγυπτος: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 112 τραυματίες από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων

Πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 76 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια της σύγκρουσης

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 112 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην Αίγυπτο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 76 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, όταν, σύμφωνα με την κρατική αρχή σιδηροδρόμων, αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος άλλου τρένου, το οποίο κατευθυνόταν από το Κάιρο προς το Ασουάν. Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν αρκετά βαγόνια.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης

Στο σημείο του δυστυχήματος βρίσκονται συνεργεία έκτακτης ανάγκης, τα οποία επιχειρούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το Κάιρο με την Άνω Αίγυπτο. Η σιδηροδρομική αρχή δεν έχει διευκρινίσει πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, διέταξε τη διεξαγωγή ταχείας έρευνας, τονίζοντας ότι όποιος διαπιστωθεί πως ευθύνεται για αμέλεια θα πρέπει να λογοδοτήσει. Παράλληλα, η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες για να προσδιοριστούν τα τεχνικά αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση.



Η Αίγυπτος διαθέτει ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην περιοχή, ωστόσο τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα εξακολουθούν να είναι συχνά, παρά τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων αιγυπτιακών λιρών που πραγματοποιεί η κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του. Μία από τις φονικότερες τραγωδίες στην ιστορία των αιγυπτιακών σιδηροδρόμων σημειώθηκε το 2002. Τότε, πυρκαγιά ξέσπασε σε επτά βαγόνια επιβατικής αμαξοστοιχίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 360 άνθρωποι.

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