Super El Niño εξελίσσεται σε Mega El Niño - Προειδοποίηση Αμερικανού μετεωρολόγου
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Το ισχυρό κλιματικό φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος του πλανήτη τους επόμενους μήνες
Το Super El Niño συνεχίζει να ενισχύεται, προειδοποιούν οι ειδικοί, με χάρτες να δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού έχουν εκτοξευθεί έως και 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το φαινόμενο εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς εξελίσσεται πλέον σε ένα «mega El Niño».
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