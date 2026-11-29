«Δεν θα εξαφανιστούμε, θα συρρικνωθούμε — Το στοίχημα είναι να χτίσουμε μια κοινωνία ευημερίας»
Λιγότεροι κάτοικοι, μεγαλύτερες ηλικίες και μια οικονομία που θα κληθεί να στηριχθεί σε μικρότερο εργατικό δυναμικό: αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία πρέπει να προετοιμαστεί η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με τον Άρη Αλεξόπουλο. Ο επικεφαλής του Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τη Δυναμική του Πληθυσμού και καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μιλά στο Newsbomb για μια δημογραφική πορεία που, όπως επισημαίνει, δεν μπορεί πλέον να ανατραπεί βραχυπρόθεσμα. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι η παραίτηση απέναντι στη συρρίκνωση, αλλά η επιβράδυνσή της και η προσαρμογή της χώρας, ώστε ένας μικρότερος και γηραιότερος πληθυσμός να μπορεί να ζει καλύτερα.
Στον πυρήνα της συζήτησης τοποθετεί την απόσταση ανάμεσα στην επιθυμία των ανθρώπων να αποκτήσουν παιδιά και στις πραγματικές δυνατότητές τους. Η προσιτή κατοικία, το επαρκές οικογενειακό εισόδημα, οι δομές φροντίδας και η δυνατότητα συνδυασμού εργασίας και οικογένειας αποτελούν, κατά τον ίδιο, προϋποθέσεις για τη γονεϊκότητα — όχι συμπληρωματικές παροχές. Γι’ αυτό και απορρίπτει τη λογική ότι τα επιδόματα αρκούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα: η ανατροφή ενός παιδιού χρειάζεται σταθερότητα σε βάθος χρόνου, ουσιαστική στήριξη και των δύο γονέων και συνθήκες που δεν μετατρέπουν την απόκτηση οικογένειας σε επαγγελματικό μειονέκτημα.
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