ΗΠΑ: Δάσκαλος-ράπερ παίρνει μισθό 171.500 ευρώ για σχολείο που δεν άνοιξε ποτέ

Ο Caleb Haraguchi-Combs προήχθη σε διευθυντή υπό ίδρυση σχολείου με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη, όμως το σχέδιο εγκαταλείφθηκε, αλλά εξακολουθεί να αμείβεται από αυτό

Μια ασυνήθιστη υπόθεση στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης στη Νέα Υόρκη έφερε στο φως η New York Post. Ο 33χρονος Caleb Haraguchi-Combs λαμβάνει ετήσιο μισθό 192.374 δολαρίων, παρότι το σχολείο για το οποίο είχε επιλεγεί ως διευθυντής δεν άνοιξε ποτέ.

Ο εκπαιδευτικός είχε επιλεγεί τον Ιανουάριο για τη θέση του «διευθυντή έργου» (project director) στο υπό ίδρυση Next Generation Technology High School, ένα δημόσιο λύκειο στο Μανχάταν με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική. Η προαγωγή του συνοδεύτηκε από αύξηση περίπου 50.000 δολαρίων, με τις αποδοχές του να φτάνουν σε επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο ενός διευθυντή σχολείου. Ωστόσο, τον Απρίλιο ο αρμόδιος εκπαιδευτικός οργανισμός της Νέας Υόρκης απέσυρε την πρόταση για τη δημιουργία του σχολείου, έπειτα από αντιδράσεις για το σύστημα εισαγωγής με ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά και ανησυχίες σχετικά με τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Haraguchi-Combs εξακολουθεί να λαμβάνει τον ίδιο μισθό.

Τι υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με τη New York Post, πριν από την προαγωγή του ο Haraguchi-Combs εργαζόταν ως υποδιευθυντής στο Manhattan Center for Science and Mathematics, στο Ανατολικό Χάρλεμ, με ετήσιες αποδοχές 141.960 δολαρίων. Εκπρόσωπος του συγκεκριμένου σχολείου επιβεβαίωσε ότι πλέον δεν εργάζεται εκεί. Όταν δημοσιογράφος της εφημερίδας τον προσέγγισε έξω από το σπίτι του στο Μπρούκλιν και τον ρώτησε πού απασχολείται σήμερα, εκείνος αρνήθηκε να απαντήσει, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την παρουσία του ρεπόρτερ στην κατοικία του. Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι ο 33χρονος ασχολείται με την «ανάπτυξη νέων προτάσεων και την υποστήριξη προτάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Ωστόσο, ανώνυμη πηγή από τον ίδιο εκπαιδευτικό οργανισμό αμφισβήτησε αυτή την εξήγηση. Όπως υποστήριξε, διευθυντές που δεν διαθέτουν μονιμότητα και των οποίων τα σχολεία δεν ανοίγουν συνήθως επιστρέφουν σε θέσεις υποδιευθυντή. Η ίδια πηγή έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα γιατί ο Haraguchi-Combs δεν τοποθετήθηκε σε κάποιο από τα σχολεία της πόλης που χρειάζονταν διευθυντή. Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από επιστολή που απέστειλαν ανώνυμα διευθυντές λυκείων του Μανχάταν προς την ηγεσία του υπουργείου, ζητώντας να διερευνηθεί η διοίκηση του Gary Beidleman, προϊσταμένου των λυκείων της περιοχής. Στην επιστολή καταγράφονταν, μεταξύ άλλων, παράπονα για τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διοίκησης και τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Η δεύτερη ζωή του ως ράπερ

Πέρα από την εκπαιδευτική του καριέρα, ο Haraguchi-Combs έχει και μια διαφορετική επαγγελματική πλευρά: ασχολείται με τη μουσική hip hop, χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό όνομα Cal Combs. Έχει κυκλοφορήσει δύο rap άλμπουμ και αυτοπαρουσιάζεται ως «μισός καλλιτέχνης της hip hop, μισός καθηγητής Αγγλικών». Στο άλμπουμ του «Carmel», που κυκλοφόρησε το 2017, περιλαμβάνεται τραγούδι με στίχους για μια αγοραπωλησία ναρκωτικών που καταλήγει σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Σε άλλο κομμάτι, με τίτλο «Roundabouts», αναφέρεται στη χρήση κοκαΐνης και στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις για το ύψος των αποδοχών του, με τον Zilvinas Silenas, πρόεδρο του οργανισμού Empire Center for Public Policy, να χαρακτηρίζει τον μισθό προσβολή για τους φορολογούμενους. Ο ίδιος ο Haraguchi-Combs, σύμφωνα με το επαγγελματικό προφίλ του στο LinkedIn, ξεκίνησε την εκπαιδευτική του σταδιοδρομία το 2015 ως καθηγητής Αγγλικών στο Τόκιο.

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