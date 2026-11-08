Έτρεξε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης χωρίς μπλούζα για να δείξει τις ουλές από τη διπλή μαστεκτομή

Η 33χρονη Lauren Spiezia, που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στα 31 της, ολοκλήρωσε τα 42 χιλιόμετρα θέλοντας να στείλει μήνυμα αποδοχής και ευαισθητοποίησης

Η συμμετοχή της στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης δεν ήταν απλώς ένας αθλητικός στόχος. Για τη 33χρονη Lauren Spiezia από το Νιου Τζέρσεϊ, ήταν ένας τρόπος να δείξει δημόσια τις ουλές που άφησε στο σώμα της η μάχη με τον καρκίνο του μαστού και να ενθαρρύνει άλλες γυναίκες να μη ντρέπονται για τις αλλαγές που έχουν υποστεί.

Την 1η Νοεμβρίου 2026, η Spiezia έτρεξε την απόσταση των 42,195 χιλιομέτρων χωρίς μπλούζα, αφήνοντας ακάλυπτο το στήθος της και τις ουλές από τη μαστεκτομή. Τερμάτισε σε 4 ώρες, 54 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, μετατρέποντας τη διαδρομή σε μια προσωπική δήλωση για την αποδοχή του σώματος και την ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο του μαστού.



«Δεν θέλω πια να κρύβω τις ουλές μου»

Η περιπέτειά της ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν ήταν 31 ετών και εντόπισε ένα εξόγκωμα στο στήθος της. Αρχικά, όπως έχει διηγηθεί η ίδια, η ηλικία της έκανε τους πρώτους γιατρούς να μην αντιμετωπίσουν την ανησυχία της με την απαιτούμενη προσοχή. Οι επόμενες εξετάσεις, ωστόσο, έδειξαν ότι είχε αναπτύξει καρκίνο και στους δύο μαστούς: καρκίνο σταδίου 2 στον έναν και σταδίου 1 στον άλλο. Η θεραπεία περιλάμβανε χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, διπλή μαστεκτομή και αποκατάσταση. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι έφερε γενετική μετάλλαξη BRCA2, η οποία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συγκεκριμένων μορφών καρκίνου.

Η ιδέα να τρέξει χωρίς μπλούζα γεννήθηκε μετά τη μαστεκτομή. Όπως έχει περιγράψει, την πρώτη φορά που άλλαξε ρούχα σε αποδυτήριο, συνειδητοποίησε ότι είχε σκύψει ενστικτωδώς για να καλύψει το στήθος της. Τότε αποφάσισε ότι δεν ήθελε η ντροπή να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται στον κόσμο. «Δεν θέλω πια να κρύβω τις ουλές μου», ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει μέσα από τη συμμετοχή της. Για την ίδια, τα σημάδια στο σώμα της δεν αποτελούν κάτι που πρέπει να κρύβεται, αλλά υπενθύμιση της θεραπείας που χρειάστηκε για να παραμείνει στη ζωή.



Η διαδρομή είχε και έναν ακόμη συμβολισμό: περνούσε από το νοσοκομείο όπου είχε λάβει τη θεραπεία της. Η Spiezia συμμετείχε με την ομάδα Fred’s Team, που στηρίζει το Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ενώ στην πλάτη της είχε έναν κωδικό QR που οδηγούσε σε δωρεάν αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Η προσπάθεια συνδέθηκε και με τη συγκέντρωση χρημάτων για την έρευνα κατά του καρκίνου. Η ομάδα της συγκέντρωσε περισσότερα από 50.000 δολάρια, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια μετά τον αγώνα. Η Spiezia δεν επιδίωξε απλώς να τραβήξει τα βλέμματα. Ήθελε, όπως εξήγησε, να δώσει κουράγιο σε ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στη θεραπεία, αλλά και να υπενθυμίσει στις γυναίκες να παίρνουν στα σοβαρά τις αλλαγές στο σώμα τους και να διεκδικούν τις απαραίτητες εξετάσεις.

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