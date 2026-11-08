Αποκαλύπτεται στο Σουδάν μια τεράστια μεσαιωνική εκκλησία: Ήταν μεγαλύτερη από τον Λευκό Οίκο

Μια πολωνο-σουδανική αρχαιολογική ομάδα έφτασε για πρώτη φορά στο αυθεντικό δάπεδο της Μεγάλης Εκκλησίας του Ιησού, η οποία χρονολογείται από τη μεσαιωνική περίοδο κ

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη έφερε στο φως η ανασκαφή στο Old Dongola του Σουδάν, όπου οι αρχαιολόγοι έφτασαν για πρώτη φορά στο αρχικό δάπεδο της Μεγάλης Εκκλησίας του Ιησού (Great Church of Jesus).

Η εκκλησία, που θεωρείται η μεγαλύτερη και πλουσιότερη της μεσαιωνικής Νουβίας, είχε πλάτος περίπου 47 μέτρα, μήκος 57 μέτρα και εκτιμώμενο ύψος 21 μέτρα. Ο επικεφαλής της αποστολής, αρχαιολόγος Artur Obłuski, τη συγκρίνει σε μέγεθος με τον Λευκό Οίκο στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ήταν μεγαλύτερη. Η ανασκαφή αποκάλυψε μια μνημειώδη σκάλα που οδηγούσε στο εσωτερικό του ναού. Πρόκειται για το μοναδικό σημείο στο οποίο η ομάδα έχει φτάσει μέχρι στιγμής στο επίπεδο όπου περπατούσαν οι πιστοί πριν από αιώνες.

Η Αγία Σοφία της Νουβίας

Παρά την πρόοδο των εργασιών, μεγάλο μέρος του κτιρίου παραμένει κάτω από την άμμο και τα ερείπια. Σε γειτονικά σημεία, τα σωζόμενα τείχη φτάνουν ακόμη και τα 11 μέτρα σε ύψος. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης αντηρίδες που ενίσχυαν την αψίδα της εκκλησίας, ενώ εκτιμούν ότι απαιτούνται νέες ανασκαφικές περίοδοι για να αποκαλυφθεί ολόκληρο το οικοδόμημα.

Ο Obłuski συγκρίνει τη Μεγάλη Εκκλησία του Ιησού με την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, καθώς θεωρεί ότι αποτέλεσε σημαντικό αρχιτεκτονικό πρότυπο για τη Νουβία και πιθανώς για άλλες περιοχές της Αφρικής. Το Old Dongola υπήρξε πρωτεύουσα του χριστιανικού βασιλείου της Μακουρίας, στις όχθες του Νείλου, και η αρχαιολογική έρευνα επιχειρεί να ανασυνθέσει την ιστορία της πόλης από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα.

Ελληνικές επιγραφές στα ευρήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα θραύσματα ζωγραφισμένου σοβά που εντοπίστηκαν σε μικρότερη εκκλησία, η οποία βρισκόταν σε ανώτερο επίπεδο του συγκροτήματος. Ανάμεσά τους βρέθηκαν ελληνικές επιγραφές, τις οποίες εξέτασε η επιγραφολόγος Agata Deptuła. Πρόκειται για αποσπάσματα βιβλικών ωδών και λειτουργικών ύμνων που συνδέονται με το Βιβλίο των Ψαλμών. Ένα από αυτά προέρχεται από την Προσευχή της Άννας, μητέρας του προφήτη Σαμουήλ.

Η πολωνο-σουδανική αρχαιολογική αποστολή ξεκίνησε να ερευνά τη συγκεκριμένη κατασκευή το 2021, υπό την καθοδήγηση του Πολωνικού Κέντρου Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας και σε συνεργασία με τις αρχαιολογικές αρχές του Σουδάν. Στόχος είναι να αποκαλυφθεί ολόκληρη η εκκλησία και να γίνει γνωστό το πραγματικό μέγεθός της.

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