Νετανιάχου κατά αντιπολίτευσης: «Το Ισραήλ δεν θα επιβιώσει» με τη στήριξη αραβικών κομμάτων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι μια κυβέρνηση που θα στηρίζεται σε αραβικά κόμματα δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη Χαμάς

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρεί να διαμορφώσει τους όρους για την επόμενη ημέρα της πολιτικής αναμέτρησης στο Ισραήλ, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης που συγκροτούν το λεγόμενο «μπλοκ της αλλαγής» να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Η πρότασή του, ωστόσο, συνοδεύεται από έναν σαφή όρο: στον νέο συνασπισμό θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι εταίροι της προηγούμενης κυβέρνησής του, ενώ αποκλείεται η συνεργασία με αραβικά κόμματα.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι η συγκρότηση κυβέρνησης με τη συμμετοχή ή τη στήριξη αραβικών κομμάτων, τα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση της χώρας.

Στην κυβέρνηση που προτείνει ο Νετανιάχου θα πρέπει, όπως ξεκαθάρισε, να συμμετέχουν το Λικούντ, τα ακροδεξιά κόμματα Θρησκευτικός Σιωνισμός (Religious Zionism) και Οτσμά Γιεχουντίτ (Otzma Yehudit), καθώς και οι υπερορθόδοξοι πολιτικοί σχηματισμοί που στήριζαν τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό. Δεν έδωσε, πάντως, διευκρινίσεις για το ποιος θα αναλάμβανε την ηγεσία μιας τέτοιας κυβέρνησης.

Οι αιχμές κατά του Άιζενκοτ και η προειδοποίηση για τη Χαμάς

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού έγινε μία ημέρα πριν από την αναμενόμενη απόφαση του προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, για την ανάθεση της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης. Ως πρώτος αποδέκτης της εντολής αναμένεται να επιλεγεί ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Yashar. Χωρίς να τον κατονομάσει, ο Νετανιάχου άφησε σαφείς αιχμές εναντίον του, αναφερόμενος σε πολιτικό που, όπως είπε, επιδιώκει να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να ορκιστεί νέα κυβέρνηση ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή κομμάτων που ο ίδιος θεωρεί υποστηρικτές της τρομοκρατίας.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τον πολιτικό του αντίπαλο ότι επιδιώκει να σχηματίσει κυβέρνηση με δυνάμεις που, κατά τον ίδιο, επιθυμούν την εξαφάνιση του Ισραήλ, στρέφοντας τα πυρά του στα αραβικά κόμματα.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι ένας συνασπισμός που θα εξαρτάται από τη στήριξη κομμάτων τα οποία χαρακτήρισε υποστηρικτές της Χαμάς δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την παλαιστινιακή οργάνωση. Κατά τον ίδιο, μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα ήταν επίσης σε θέση να προστατεύσει τους στρατιώτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο.

Οι αναφορές σε εμφύλιο και το μήνυμα για το Ιράν

Ο Νετανιάχου προχώρησε ακόμη περισσότερο, συνδέοντας την ενδεχόμενη συμμετοχή αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση με τον κίνδυνο σοβαρών εσωτερικών συγκρούσεων. Επικαλέστηκε τις ταραχές που, όπως υποστήριξε, σημειώθηκαν στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες και απέδωσε σε «ισλαμιστές», προειδοποιώντας ότι ανάλογα φαινόμενα θα μπορούσαν να εκδηλωθούν και στο Ισραήλ.

«Με μια τέτοια κυβέρνηση, το Ισραήλ απλώς δεν πρόκειται να επιβιώσει»

Αντιπροτείνοντας τη δική του εκδοχή για τον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, ζήτησε τη συμμετοχή όλων των κομμάτων που θεωρεί ότι ανήκουν στον εθνικό και σιωνιστικό χώρο και επιθυμούν να υπερασπιστούν τη χώρα. Όπως δήλωσε, μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οριστικά την πυρηνική απειλή του Ιράν, να διατηρήσει τον εβραϊκό χαρακτήρα του Ισραήλ και να συμβάλει στην αποκατάσταση της ενότητας στην ισραηλινή κοινωνία.

Η έκκληση του Νετανιάχου διατυπώνεται, πάντως, σε μια περίοδο κατά την οποία διαμορφώνονται διαφορετικές πολιτικές συμμαχίες. Ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης, αλλά και μέλη του κόμματος United Torah Judaism, που επί χρόνια αποτελούσε σταθερό κυβερνητικό εταίρο του πρωθυπουργού, εμφανίζονται ανοιχτά στο ενδεχόμενο συνεργασίας για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Κοινός στόχος μιας τέτοιας σύμπραξης θα ήταν η απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία, εξέλιξη που εξηγεί και την προσπάθειά του να διατηρήσει ενωμένο το υφιστάμενο πολιτικό του στρατόπεδο.

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