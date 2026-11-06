Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και μετακόμισε σε νησί που αγόρασε για 48.400€: «Αφήνουμε τη φύση να ορίζει το ρυθμό μας»

Ζευγάρι από τον Καναδά αγόρασε ιδιωτικό νησί 32 στρεμμάτων έναντι μόλις 48.400 ευρώ, επιλέγοντας να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα και να ζήσει αυτόνομα μέσα στη φύση.

Το όνειρο της απόκτησης ενός ιδιωτικού νησιού έκαναν πραγματικότητα ο Τζον και η Τρέισι, ένα ζευγάρι από τον Καναδά, οι οποίοι πριν από οκτώ χρόνια αγόρασαν μια έκταση 32 στρεμμάτων στη Βρετανική Κολομβία.

Το συνολικό κόστος της αγοράς ανήλθε σε μόλις 48.400 ευρώ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια το ζευγάρι κατοικεί εκεί μόνιμα, έχοντας υιοθετήσει έναν αυτόνομο τρόπο ζωής εκτός ηλεκτρικού δικτύου.

Πρόωρη σύνταξη στα 54: «Αυτή είναι η ζωή μας»

Μετά από μια καριέρα σε φιλανθρωπικό οργανισμό, αποφάσισαν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα στην ηλικία των 54 ετών, αξιοποιώντας τις αποταμιεύσεις τους και τα κεφάλαια από την πώληση της προηγούμενης κατοικίας τους μέχρι να δικαιωθούν την κρατική σύνταξη στα 65 τους χρόνια.

«Αυτή είναι η ζωή μας, είναι ένα ήρεμο, αδιανόητο μέρος για να ζεις. Αφήνουμε τη φύση να ορίζει το ρυθμό μας. Αφήσαμε πίσω μας τον αστικό τρόπο ζωής στο κέντρο της πόλης για να μετακομίσουμε εδώ, εκτός δικτύου», αναφέρει η Τρέισι στο κανάλι «Exploring Alternatives» στο YouTube.

Το νησί βρίσκεται στο μέσο μιας λίμνης γλυκού νερού. Η καμπίνα των 40 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία ζουν μαζί με τα τρία σκυλιά και τη γάτα τους, απαιτούσε εκτεταμένες εργασίες όταν την απέκτησαν.

«Ήταν ένα χάλι. Είχε καλή δομή, αλλά όλα τα παράθυρα ήταν σπασμένα και η στέγη είχε διαρροές. Έτσι, ξεκίνησε μια επίπονη διαδικασία καθαρισμού και ανακατασκευής», περιγράφει ο Τζον.

Η απόφαση για τη μεγάλη αλλαγή λήφθηκε με γνώμονα την ποιότητα ζωής: «Επειδή το αύριο δεν είναι ποτέ εγγυημένο, αποφασίσαμε να ρισκάρουμε και να δούμε τι θα συμβεί. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν σχέδια να συνταξιοδοτηθούν και δεν τα κατάφεραν ποτέ», συμπληρώνει ο ίδιος.

Η καθημερινότητα του ζευγαριού

Η διαμονή στο νησί δεν σημαίνει απομόνωση από τον κόσμο. Το ζευγάρι διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Starlink, ενώ για τις μετακινήσεις του στη λίμνη, ακόμη και όταν αυτή αρχίζει να παγώνει τον χειμώνα, χρησιμοποιεί ένα φουσκωτό σκάφος Barracuda 560.

Για τις νομικές τους υποχρεώσεις και την αλληλογραφία χρησιμοποιούν την ταχυδρομική θυρίδα της πλησιέστερης κωμόπολης. Παράλληλα, ταξιδεύουν περίπου έξι ώρες μέχρι το Prince George μία φορά κάθε τρεις μήνες για να κάνουν μεγάλες αγορές προμηθειών και να δουν τα παιδιά και την οικογένειά τους.

Η διαβίωση εκτός δικτύου απαίτησε σημαντικές αναβαθμίσεις στον τομέα της ενέργειας. Από τα κεριά και ένα μικρό σύστημα 12 volt, το ζευγάρι πέρασε σταδιακά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ ισχύος 8.000 W, μηδενίζοντας σχεδόν τη χρήση γεννήτριας καυσίμου κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παρά την πρόωρη συνταξιοδότηση, οι καθημερινές υποχρεώσεις στο νησί παραμένουν αυξημένες: «Συνταξιοδοτηθήκαμε από τις δουλειές μας, αλλά όχι από την εργασία την ίδια. Δεν ζεις έτσι χωρίς να δουλεύεις πολύ. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε εδώ, από τη συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων μέχρι τη συλλογή καυσόξυλων», καταλήγει ο Τζον.

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