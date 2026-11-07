Οργισμένος δήμαρχος στη Βραζιλία ξεσπά σε δύο γιατρούς: «Τα επείγοντα είναι γεμάτα κι εσείς κάνετε σεξ» (vid)

Το βίντεο από την έντονη αντιπαράθεση έγινε viral, με τον δήμαρχο να ζητά ακόμη και τη σύλληψη των δύο γιατρών, ενώ το συνδικάτο υποστηρίζει ότι βρίσκονταν σε διάλειμμα μετά από 12 ώρες εργασίας

Ένα βίντεο από νοσοκομείο στη Βραζιλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφει έναν δήμαρχο να εισβάλλει σε δωμάτιο ανάπαυσης γιατρών, να τους κατηγορεί ότι κάνουν σεξ την ώρα της εφημερίας και να απαιτεί την απομάκρυνσή τους, ενώ ασθενείς περιμένουν να εξεταστούν στα επείγοντα.

Πρωταγωνιστής του περιστατικού είναι ο δήμαρχος της πόλης Μπαρέιρος, στην πολιτεία Περναμπούκο, Καρλίνιος ντα Πεντρέιρα, ο οποίος πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στο δημοτικό νοσοκομείο Jailton Messias de Souza Albuquerque, το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Η αντιπαράθεση καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εισβολή στο δωμάτιο

Ο δήμαρχος επισκέφθηκε το νοσοκομείο έπειτα από παράπονα για μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Όπως υποστήριξε αργότερα, όταν έφτασε στην εγκατάσταση, περίπου στις 22:00, βρήκε γεμάτη την αίθουσα αναμονής, ενώ από τους τρεις γιατρούς που είχαν προγραμματιστεί να βρίσκονται σε εφημερία μόνο ένας εξέταζε ασθενείς.

Αποφάσισε, λοιπόν, να αναζητήσει τους υπόλοιπους δύο. Όταν έφτασε σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο ανάπαυσης, ζήτησε να ανοίξει η πόρτα και βρήκε μέσα έναν άνδρα και μία γυναίκα, αμφότερους γιατρούς του νοσοκομείου.

Η αντίδρασή του ήταν έντονη. «Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε. Τα επείγοντα είναι γεμάτα και εσείς εδώ κοιμάστε και κάνετε σχέση», ακούγεται να τους λέει, ενώ στη συνέχεια τους αποκαλεί «τεμπέληδες» και ζητά από τους αστυνομικούς να τους συλλάβουν. Παράλληλα, ανακοινώνει ότι οι δύο επαγγελματίες θα απομακρυνθούν από το νοσοκομείο.

Οι γιατροί δεν συνελήφθησαν, παρά τις απαιτήσεις του δημάρχου. Στο βίντεο δεν καταγράφεται κάποια ερωτική πράξη, αλλά η παρουσία των δύο επαγγελματιών στον χώρο ανάπαυσης.

Η απάντηση των γιατρών

Η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή μετά την παρέμβαση του Συνδικάτου Ιατρών του Περναμπούκο (Simepe), το οποίο αμφισβήτησε τις κατηγορίες του δημάρχου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το συνδικάτο, οι δύο γιατροί βρίσκονταν σε διάλειμμα ανάπαυσης, έχοντας προηγουμένως συμπληρώσει 12 ώρες έντονης εργασίας. Όπως επισημάνθηκε, ένας τρίτος γιατρός εξακολουθούσε να εξυπηρετεί τους ασθενείς εκείνη την ώρα.

Το συνδικάτο υπογράμμισε ότι η παρουσία δύο συναδέλφων στον χώρο ανάπαυσης δεν αποδεικνύει τις προσωπικές κατηγορίες που διατύπωσε ο δήμαρχος. Τόνισε επίσης ότι η προβλεπόμενη ανάπαυση κατά τη διάρκεια μιας εφημερίας δεν συνιστά από μόνη της εγκατάλειψη υπηρεσίας.

Παράλληλα, ζήτησε δημόσια απολογία για την έκθεση και την προσβολή των δύο επαγγελματιών, ενώ ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει έλεγχο στο νοσοκομείο, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του.

Η αντίδραση του Ιατρικού Συμβουλίου

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Περιφερειακό Ιατρικό Συμβούλιο του Περναμπούκο (Cremepe), το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τη δημόσια διαπόμπευση των γιατρών.

Ξεκαθάρισε ότι τυχόν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών και παραβάσεις κατά τη διάρκεια των εφημεριών πρέπει να διερευνώνται από τα αρμόδια όργανα, με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες και τον σεβασμό στο δικαίωμα υπεράσπισης των εμπλεκομένων.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος επανήλθε με νέες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι η αγανάκτησή του προκλήθηκε από την εικόνα που αντίκρισε στα επείγοντα. Στη μεταγενέστερη τοποθέτησή του έκανε λόγο για αμέλεια και για δύο γιατρούς που κοιμούνταν, χωρίς να επαναλάβει την αρχική κατηγορία περί ερωτικής συνεύρεσης.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο δήμος ανακοίνωσε επίσης τη λύση της σύμβασης με την Associação Beneficente João Paulo II, τον οργανισμό που είχε αναλάβει τη διαχείριση του νοσοκομείου. Η δημοτική αρχή θα αναλάβει προσωρινά τη λειτουργία του, μέχρι να ολοκληρωθεί νέα διαδικασία ανάθεσης.

Η υπόθεση έχει πλέον προκαλέσει αντιπαράθεση όχι μόνο για τις συνθήκες εξυπηρέτησης των ασθενών, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ένας αιρετός εκπρόσωπος μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους και να αντιμετωπίζει τους εργαζομένους σε μια δημόσια δομή υγείας.

Brezilya’da hastanedeki gecikme şikâyetlerini denetlemek için hastaneye giden belediye başkanı, hastalar sıra beklerken nöbetçi doktoru başka bir kadın doktoru sikerken yakaladı. Olayın ardından belediye, hastaneyi işleten kurumla sözleşmesini feshetti. https://t.co/UtZ3MS6YsE — İDDİAYA GÖRE (@iddiayagore) November 6, 2026

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