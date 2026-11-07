Σοκ στα Χανιά: 16χρονος κατηγορείται για τον βιασμό 15χρονης που ζούσε στο ίδιο σπίτι

Η υπόθεση αφορά δύο ανήλικους που ζούσαν στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον, με την 15χρονη να βρίσκεται σε καθεστώς αναδοχής και τον νεαρό να έχει υιοθετηθεί από την οικογένεια.

Μια σοβαρή υπόθεση καταγγελλόμενης σεξουαλικής κακοποίησης 15χρονης ερευνούν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στα Χανιά. Στο επίκεντρο βρίσκεται ανήλικος που διέμενε με το κορίτσι στο ίδιο σπίτι, στο πλαίσιο του ίδιου οικογενειακού περιβάλλοντος, χωρίς οι δύο τους να συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 15χρονη βρισκόταν σε καθεστώς αναδοχής, ενώ ο ανήλικος είχε υιοθετηθεί από την οικογένεια, ωστόσο δεν υπήρχε μεταξύ τους βιολογική συγγένεια.

Η καταγγελία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία και διαβιβάστηκε στην Ασφάλεια Χανίων. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στις σχετικές αναφορές, η φερόμενη κακοποιητική συμπεριφορά φέρεται να είχε ξεκινήσει το 2019, όταν το κορίτσι ήταν ακόμη σε μικρότερη ηλικία.

Αρχικά, σύμφωνα με την καταγγελία, υπήρχαν ανεπιθύμητα αγγίγματα σε βάρος της ανήλικης. Τα τελευταία δύο χρόνια, όπως αναφέρεται, η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε, με τον ανήλικο να προχωρά σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Η δικαστική εξέλιξη

Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ενώπιον των δικαστικών Αρχών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για όσα του αποδίδονται. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, εν αναμονή της περαιτέρω δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και μία 54χρονη γυναίκα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί σαφείς πληροφορίες για τον ρόλο που της αποδίδεται ή για την ακριβή κατηγορία που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, η 15χρονη απομακρύνθηκε προσωρινά από το σπίτι όπου διέμενε. Οι αρμόδιες κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες εξετάζουν τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης και το οικογενειακό περιβάλλον, με στόχο να διασφαλιστεί η προστασία της.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν τόσο τις καταγγελίες όσο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά.

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