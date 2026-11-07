Αυτό θα πει ατυχία: Κληρονομιά 60 εκατ. ευρώ και επτά εγγόνια δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ - Δικαίωση για τον γιό

Μια δήλωση που είχε γίνει το 1980 στην Παμπλόνα αποδείχθηκε καθοριστική για την τύχη κληρονομιάς 59,9 εκατ. ευρώ, αφήνοντας επτά εγγόνια χωρίς οικονομικό μερίδιο.

Μια οικογενειακή διαμάχη για περιουσία που αγγίζει τα 60 εκατομμύρια ευρώ κατέληξε υπέρ του γιου της εκλιπούσας, αφήνοντας εκτός κληρονομιάς επτά εγγόνια της. Το Εφετείο της Βαρκελώνης απέρριψε την οικονομική τους διεκδίκηση, με το σκεπτικό ότι η διαδοχή έπρεπε να κριθεί βάσει του ειδικού αστικού δικαίου της Ναβάρας και όχι της καταλανικής νομοθεσίας.

Η απόφαση εκδόθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026 και δικαιώνει τον Darío, ο οποίος είχε οριστεί βασικός κληρονόμος στη διαθήκη της μητέρας του. Η συνολική καθαρή αξία της περιουσίας προσδιορίστηκε τελικά σε 59.996.905,80 ευρώ.

Η διαμάχη για την περιουσία και οι αξιώσεις των εγγονιών

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τον θάνατο της Adela, τον Φεβρουάριο του 2019, η οποία είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά, ωστόσο με τη διαθήκη της είχε αφήσει στον Darío το μεγαλύτερο μέρος της οικογενειακής περιουσίας. Σε αυτή περιλαμβάνονταν εταιρικές συμμετοχές, εκτάσεις γης και ακίνητο στην Παμπλόνα.

Δύο από τις κόρες της παραιτήθηκαν από την κληρονομιά, με αποτέλεσμα οι απόγονοί τους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να αναγνωριστούν τα κληρονομικά τους δικαιώματα. Σε πρώτο βαθμό, δικαστήριο του Granollers είχε δεχθεί μέρος των αξιώσεών τους, αναγνωρίζοντας δικαιώματα νόμιμης μοίρας που ξεπερνούσαν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις βάσει του θεσμού της «τέταρτης φααλκιδίας».

Η δήλωση του 1980 που άλλαξε την έκβαση

Το κρίσιμο ζήτημα για το Εφετείο ήταν ποιο δίκαιο ίσχυε για την Adela κατά τον χρόνο του θανάτου της. Ειδικότερα, έπρεπε να προσδιοριστεί η λεγόμενη αστική της ιδιότητα, δηλαδή αν υπαγόταν στο καταλανικό ή στο ναβαρρινό νομικό καθεστώς.

Καθοριστική αποδείχθηκε μια δήλωση που είχε κάνει τον Απρίλιο του 1980 στο Ληξιαρχείο της Παμπλόνας. Τότε είχε εκφράσει την πρόθεσή της να αποκτήσει την αστική ιδιότητα της Ναβάρας, αφού προηγουμένως είχε τεκμηριώσει ότι διέμενε στην περιοχή επί δύο χρόνια. Παρότι το σχετικό έγγραφο καταχωρίστηκε στο Caldes de Montbui μόλις το 2021, το δικαστήριο έκρινε ότι η δήλωση είχε ισχύ από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε.

Τα εγγόνια υποστήριξαν ότι η αλλαγή αυτή είχε γίνει με σκοπό να παρακαμφθεί η καταλανική νομοθεσία και να περιοριστούν τα κληρονομικά τους δικαιώματα. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν εντόπισε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν δόλια πρόθεση. Αντίθετα, έκρινε ότι υπήρχαν έγγραφα που επιβεβαίωναν την κατοικία της Adela στην Παμπλόνα.

Η διάκριση μεταξύ των δύο νομικών συστημάτων αποδείχθηκε καθοριστική. Στη Ναβάρα, η νόμιμη μοίρα έχει συμβολικό χαρακτήρα και δεν εξασφαλίζει στους συγγενείς υποχρεωτική οικονομική συμμετοχή στην περιουσία. Έτσι, τα εγγόνια δεν μπορούν να διεκδικήσουν χρηματικό μερίδιο με βάση αυτό το δικαίωμα.

Παράλληλα, δεν έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν την «τέταρτη φααλκιδία», έναν θεσμό που σε άλλα νομικά καθεστώτα προστατεύει τον κληρονόμο, εξασφαλίζοντάς του ένα ελάχιστο ποσοστό της κληρονομιάς. Με την απόφασή του, το Εφετείο επιβεβαίωσε ότι η περιουσία θα διανεμηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ναβάρας.

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