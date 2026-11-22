Η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι: Τα 26 δευτερόλεπτα που άλλαξαν τον κόσμο και το καρέ νούμερο 313
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Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 22 Νοεμβρίου 1963, δολοφονήθηκε στο Τέξας ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
Για πολλούς, ακόμα και σήμερα, θεωρείται ως ο καλύτερος πρόεδρος της νεότερης ιστορίας των ΗΠΑ. Πολλοί τον τοποθετούν δίπλα στον Τζορτζ Ουάσινγκτον και τον Αβραάμ Λινκόλν.
Ο JFK, ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, δολοφονήθηκε μια ημέρα σαν τη σημερινή, στις 22 Νοεμβρίου 1963.
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