Πώς ένα μικρό χωριό των βόρειων προαστίων με όνομα βγαλμένο από έναν μελαγχολικό κάτοικο μετατράπηκε στον σημερινό Δήμο Πεύκης

Όσοι κινούνται καθημερινά στα βόρεια προάστια της Αθήνας, γνωρίζουν καλά τη Πεύκη -την καταπράσινη περιοχή ανάμεσα στο Μαρούσι, τη Λυκόβρυση και την Κηφισιά. Λιγότεροι, ωστόσο, ειδικά από τις νεότερες γενιές, γνωρίζουν ότι μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1960 η περιοχή αυτή ονομαζόταν επίσημα Μαγκουφάνα.

Η ιστορία πίσω από την παλιά ονομασία της Πεύκης και τον λόγο που αποφασίστηκε η μετονομασία της αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της τοπικής ιστορίας του λεκανοπεδίου.

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