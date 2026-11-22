Ο Φρανθίσκο Μπεσκός αποφάσισε να σταματήσει την καλλιέργειά τους, φροντίζοντας όμως πρώτα να εξασφαλίσει τη συνέχισή τους, ώστε να μη χαθεί ένα κομμάτι της τοπικής αγροτικής παράδοσης

Μια οικογενειακή παράδοση περίπου δύο αιώνων κινδύνευε να χαθεί, όταν ένας αγρότης στην Ισπανία αποφάσισε να εγκαταλείψει την καλλιέργεια δύο παραδοσιακών ποικιλιών κολοκύθας. Πριν όμως σταματήσει οριστικά, φρόντισε να παραδώσει το φυτικό υλικό τους σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη συνέχειά τους. Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Φρανθίσκο Μπεσκός, αγρότης από το Πανθάνο, ένα χωριό στην επαρχία της Ουέσκα, στην Αραγονία. Εκτός από την ενασχόλησή του με τη γεωργία, ασχολείται με τη μελέτη της τοπικής εθνογραφίας και της παραδοσιακής διατροφής.

Μία από τις δύο ποικιλίες, η κίτρινη κολοκύθα του Πανθάνο, διατηρούνταν στην οικογένειά του εδώ και περίπου 200 χρόνια. Η δεύτερη είναι η κολοκύθα Rabique, γνωστή και ως Rabiqué, η οποία συνδέεται με τη γαστρονομική παράδοση διαφόρων περιοχών της Αραγονίας. Ο Μπεσκός, έχοντας αποφασίσει να σταματήσει να τις καλλιεργεί, δεν ήθελε να χαθεί η προσπάθεια τόσων γενεών. Έτσι, παρέδωσε το φυτικό υλικό των δύο ποικιλιών στον Ισμαέλ Φερέρ, διευθυντή γαστρονομίας του Κέντρου Γαστρονομικής Καινοτομίας της Αραγονίας (CIGA), προκειμένου να συνεχιστεί η διατήρησή τους.

Δύο ποικιλίες με ιστορία δύο αιώνων, και ο κίνδυνος να χαθούν

Η περίπτωση της κίτρινης κολοκύθας του Πανθάνο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο διατηρούνταν παραδοσιακές ποικιλίες από γενιά σε γενιά. Οι οικογένειες κρατούσαν μέρος της παραγωγής τους και επέλεγαν τους σπόρους που θα χρησιμοποιούσαν στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο, η συγκεκριμένη ποικιλία διατηρήθηκε στην οικογένεια Μπεσκός για περίπου δύο αιώνες, χωρίς να χρειαστεί να ενταχθεί στη μαζική εμπορική παραγωγή.

Η δεύτερη ποικιλία, η Rabique ή Rabiqué, έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, καθώς συνδέεται με παραδοσιακά γλυκά της Αραγονίας, όπως τα pastillos και τα farinosos, που παρασκευάζονται με κολοκύθα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για δύο διαφορετικά βοτανικά είδη, αλλά για παραδοσιακές ποικιλίες του ίδιου γένους, Cucurbita. Η απώλειά τους, ωστόσο, θα σήμαινε την εξαφάνιση συγκεκριμένων γενετικών χαρακτηριστικών και ενός κομματιού της αγροτικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η ιστορία του Μπεσκός αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ισπανική ύπαιθρος: την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και την έλλειψη διαδοχής στις γεωργικές δραστηριότητες. Όταν μια παραδοσιακή ποικιλία καλλιεργείται από έναν μόνο άνθρωπο ή από ελάχιστες οικογένειες, η διακοπή της συγκεκριμένης δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει στην οριστική απώλειά της. Στην περίπτωση του Πανθάνο, η οικογένεια του Μπεσκός διατηρούσε επί πολλές γενιές διαφορετικές παραδοσιακές καλλιέργειες. Ωστόσο, η σταδιακή εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή έκανε όλο και πιο δύσκολη τη συνέχιση αυτής της παράδοσης. Η παράδοση του φυτικού υλικού στον Ισμαέλ Φερέρ έδωσε στις δύο ποικιλίες τη δυνατότητα να συνεχίσουν να καλλιεργούνται και να διατηρηθούν πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο επιβίωσαν για δεκαετίες.

Η τράπεζα που διατηρεί 18.500 καταχωρίσεις φυτικού γενετικού υλικού

Πέρα από την προσπάθεια μεμονωμένων αγροτών, σημαντικό ρόλο στη διάσωση παραδοσιακών καλλιεργειών διαδραματίζουν οι τράπεζες γενετικού υλικού. Στην Αραγονία λειτουργεί από το 1981 η Τράπεζα Γενετικού Υλικού Κηπευτικών του Κέντρου Έρευνας και Αγροδιατροφικής Τεχνολογίας της Αραγονίας (CITA). Βασικός σκοπός της είναι η διατήρηση παλαιών τοπικών ποικιλιών, οι οποίες κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από νεότερες και πιο ομοιόμορφες καλλιέργειες, με περιορισμένη γενετική ποικιλομορφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ισπανικό δημοσίευμα, η συγκεκριμένη τράπεζα διαθέτει περίπου 18.500 καταχωρίσεις φυτικού γενετικού υλικού, οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερα από 450 διαφορετικά είδη, μεταξύ των οποίων κρεμμύδια, καρότα, μαρούλια, σπανάκια και καρπούζια. Η ιστορία του Φρανθίσκο Μπεσκός δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί μια παράδοση που διατηρήθηκε επί γενιές, αλλά και πώς μια έγκαιρη πρωτοβουλία μπορεί να αποτρέψει την εξαφάνιση ενός μικρού, αλλά σημαντικού κομματιού της αγροτικής κληρονομιάς.

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