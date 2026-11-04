86χρονος εξαφανίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό μαζί με τον σκύλο του: 69 ημέρες αργότερα, βρέθηκαν ζωντανοί 740 χιλιόμετρα από την ακτή

86χρονος ναυτικός και ο σκύλος του διασώθηκαν σώοι από την αμερικανική Ακτοφυλακή στον Ειρηνικό Ωκεανό, αφού παρέμειναν χαμένοι για περισσότερους από δύο μήνες στο ιστιοφόρο τους.

Έχοντας αποπλεύσει από το Αστόρια του Όρεγκον με προορισμό την Αμερικανική Σαμόα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό ενός 86χρονου ναυτικού και του σκύλου του άρχιζαν να σβήνουν. Τα ίχνη τους και τα ίχνη του ιστιοφόρου τους, Willow Wind, είχαν χαθεί από τις 20 Αυγούστου.

Ωστόσο, η αμερικανική Ακτοφυλακή κατάφερε τελικά να τους εντοπίσει εκατοντάδες μίλια στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού περίπου 8.000 χιλιομέτρων προς το Πάνγκο Πάνγκο στον Νότιο Ειρηνικό.

Παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από τον απόπλου, η Ακτοφυλακή έλαβε ειδοποίηση στις 24 Οκτωβρίου ότι ο άνδρας δεν είχε φτάσει στον προορισμό του. Τρεις ημέρες αργότερα, οι αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου από πομπό εκτάκτου ανάγκης που ήταν καταγεγραμμένος στο σκάφος.

Η γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης

Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή ευρεία επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν σκάφη της Ακτοφυλακής, όπως το περιπολικό Robert Ward, καθώς και αεροσκάφη C-27 Spartan και HC-130 Hercules. Αρχικά, το ιστιοφόρο εντοπίστηκε περίπου 740 χιλιόμετρα στα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο από το εμπορικό πλοίο Grand Orion. Ωστόσο, ο ισχυρός κυματισμός τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου εμπόδισε την άμεση περισυλλογή τους.

Λίγες ώρες αργότερα, το πλήρωμα του εμπορικού πλοίου κατάφερε να απεγκλωβίσει τον 86χρονο και το κατοικίδιό του, ενώ το ιστιοφόρο, με κατεστραμμένα πανιά, αφέθηκε να παρασύρεται από τα κύματα. Στη συνέχεια, ο ναυτικός και ο σκύλος του παραλήφθηκαν από ελικόπτερο της Ακτοφυλακής.

Μόλις έφτασαν στη στεριά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Scripps Mercy για ιατρικές εξετάσεις.

«Όταν το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπόρεσε να αξιολογήσει την κατάσταση του ναυτικού, ήταν εξασθενημένος και είχε δυσκολία στο βάδισμα, αλλά δεν έφερε σοβαρούς τραυματισμούς», επιβεβαίωσαν εκπρόσωποι της Ακτοφυλακής.

Ο διοικητής της Ακτοφυλακής, Jason Nguyen, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στα πληρώματα των εμπορικών πλοίων και των σωστικών συνεργείων, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του εξοπλισμού επικοινωνίας κινδύνου:

«Είναι κρίσιμης σημασίας να φέρετε εξοπλισμό επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης και να δημιουργείτε ένα πλάνο ναυσιπλοΐας, ώστε κάποιος στη στεριά να γνωρίζει τα ταξιδιωτικά σας σχέδια», σημείωσε.

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