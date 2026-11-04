Τι είναι η ραβδομυόλυση: Η σπάνια πάθηση που συνδέθηκε με τον θάνατο 24χρονης μαραθωνοδρόμου στη Νέα Υόρκη

Η 24χρονη Ρέιτσελ Άπα κατέρρευσε μόλις δύο μίλια πριν από τον τερματισμό του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης με τον θάνατό της φέρεται να αποδίδεται στη ραβδομυόλυση

Η Ρέιτσελ Άπα, από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, συμμετείχε για πρώτη φορά στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου. Η 24χρονη ήταν πρώην αθλήτρια χόκεϊ επί χόρτου στο πανεπιστήμιο Μπάκνελ και προετοιμαζόταν επί μήνες για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μάλιστα, έτρεχε με φιλανθρωπικό σκοπό, συγκεντρώνοντας χρήματα για το Ίδρυμα Πάρκινσον, στη μνήμη του παππού της, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του από τη νόσο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Ρέιτσελ επικοινωνούσε με τον πατέρα της, Στιβ Άπα, ο οποίος παρακολουθούσε την πορεία της μέσω εφαρμογής. Στο 18ο μίλι τού έστειλε μήνυμα γράφοντας «ow» («πονάω»), ενώ ένα μίλι αργότερα έστειλε δύο φορές την ίδια λέξη.

Ο πατέρας της συνέχισε να της στέλνει ενθαρρυντικά μηνύματα, όμως στο 24ο μίλι η εφαρμογή έδειξε ότι η κόρη του είχε σταματήσει να κινείται. Η μητέρα της, η οποία την περίμενε κοντά στο 25ο μίλι, έσπευσε να την αναζητήσει. Η 24χρονη είχε καταρρεύσει στο Σέντραλ Παρκ, περίπου δύο μίλια πριν από τη γραμμή του τερματισμού. Ένας θεατής ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στη συνέχεια ανέλαβε το ιατρικό προσωπικό του αγώνα, χρησιμοποιώντας και απινιδωτή. Η Άπα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Mount Sinai, όπου πέθανε λίγες ώρες αργότερα.

Ο πατέρας της δήλωσε στο NBC News και στους New York Times ότι οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια πως η αιτία του θανάτου της ήταν η ραβδομυόλυση. Ωστόσο, χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: σύμφωνα με το Associated Press, το γραφείο του ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης εξακολουθούσε να διερευνά την αιτία θανάτου και δεν είχε εκδώσει οριστικό πόρισμα.

Τι είναι η ραβδομυόλυση

Η ραβδομυόλυση είναι μια σπάνια αλλά δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση, κατά την οποία καταστρέφονται οι μυϊκές ίνες και απελευθερώνουν το περιεχόμενό τους στην κυκλοφορία του αίματος. Μεταξύ των ουσιών που απελευθερώνονται είναι η μυοσφαιρίνη, μια πρωτεΐνη των μυών, καθώς και ηλεκτρολύτες, όπως το κάλιο. Η συσσώρευσή τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον οργανισμό, κυρίως στους νεφρούς, οδηγώντας ακόμη και σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες καρδιακές αρρυθμίες και άλλες απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.



Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η πάθηση μπορεί να προκληθεί από σοβαρούς τραυματισμούς, υπερβολική σωματική καταπόνηση, έντονη άσκηση χωρίς επαρκή χρόνο αποκατάστασης, αφυδάτωση και υπερθέρμανση του σώματος. Μπορεί επίσης να συνδέεται με ορισμένα φάρμακα ή υποκείμενες παθήσεις. Δεν αφορά αποκλειστικά επαγγελματίες αθλητές. Έχει καταγραφεί σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων, αλλά και σε ανθρώπους που κάνουν προπονήσεις υψηλής έντασης ή άλλες απαιτητικές μορφές άσκησης. Ο νεφρολόγος Ντάγκλας Φάρελ, από το νοσοκομείο Mount Sinai, ο οποίος δεν συμμετείχε στη θεραπεία της Άπα, ανέφερε στο NBC News ότι οι γιατροί έχουν παρατηρήσει αύξηση των περιστατικών ραβδομυόλυσης σε αθλητές αντοχής από το 2022. Επισήμανε, επίσης, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μυϊκής βλάβης. Όπως εξήγησε, παράγοντες όπως μια πρόσφατη ασθένεια, η έλλειψη ύπνου και η σωματική καταπόνηση σε συνθήκες ζέστης μπορούν να επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να κινητοποιήσουν κάποιον

Η ραβδομυόλυση δεν εκδηλώνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν λίγες ώρες μετά την αρχική μυϊκή βλάβη ή ακόμη και αρκετές ημέρες αργότερα.

Τα βασικά προειδοποιητικά σημάδια είναι:

Μυϊκή αδυναμία.

Πρήξιμο στους μυς.

Έντονος μυϊκός πόνος ή ευαισθησία, δυσανάλογη με την άσκηση που έχει προηγηθεί.

Ούρα με σκούρο χρώμα, καφέ, κόκκινο ή σαν τσάι.

Έντονη κόπωση και εξάντληση.

Ζάλη και αίσθημα λιποθυμίας.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), τα συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν με εκείνα της αφυδάτωσης ή της θερμικής εξάντλησης, γεγονός που δυσκολεύει την αναγνώριση της πάθησης. Η διάγνωση δεν μπορεί να γίνει μόνο από τα συμπτώματα. Απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις αίματος, με βασικό δείκτη την κρεατινική κινάση (CK), ένα ένζυμο που απελευθερώνεται όταν καταστρέφεται μυϊκός ιστός. Συχνά χρειάζονται επαναλαμβανόμενες εξετάσεις για την παρακολούθηση των επιπέδων του.

Η έγκαιρη αναγνώριση της ραβδομυόλυσης είναι καθοριστική, καθώς η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές. Ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού, η αντιμετώπιση περιλαμβάνει ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας και αντιμετώπιση των επιπλοκών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο ασυνήθιστα έντονος μυϊκός πόνος, η αδυναμία και τα σκούρα ούρα μετά από απαιτητική σωματική άσκηση δεν πρέπει να αγνοούνται. Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

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