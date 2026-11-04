Σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ: Πήραν και τη Γερουσία και τη Βουλή - Η αντίδραση Τραμπ

Μεγάλη ήττα Τραμπ στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε Βουλή και Γερουσία, μετατρέποντας την κάλπη σε ηχηρή αποδοκιμασία της πολιτικής του.

Οι Δημοκρατικοί πέτυχαν μια σαρωτική επικράτηση στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καταγράφοντας ιστορικές νίκες ακόμη και σε παραδοσιακά συντηρητικά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Δεκάδες εκατομμύρια ψηφοφόροι έστειλαν σκληρό μήνυμα αποδοκιμασίας στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το εύρος του δημοκρατικού «κύματος» ξεκαθαρίζει ακόμα, αλλά το κόμμα επικράτησε σε πολιτείες που επί χρόνια θεωρούνταν απρόσιτες, όπως τα συντηρητικά οχυρά της Νότιας Καρολίνας, του Τέξας και της Αϊόβα.

Το αποτέλεσμα αντανακλά τη βαθιά δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίζεται την οικονομία, αλλά και την αντίδρασή τους στην απόφασή του να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο πόλεμο με το Ιράν, εξέλιξη που εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων. Στις δημοσκοπήσεις μετά την κάλπη, οι ψηφοφόροι εξέφραζαν ανησυχία για το κόστος ζωής και θυμό για τον τρόπο που ο πρόεδρος αντιμετώπισε το ζήτημα.

Ιστορικές νίκες στη Γερουσία: Εκλέχθηκε και ο Κρις Πάπας

Στο Κάνσας, ο Άνταμ Χάμιλτον έγινε ο πρώτος Δημοκρατικός που κερδίζει έδρα γερουσιαστή στην πολιτεία από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, σχεδόν έναν αιώνα πριν.

Στο Οχάιο, ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν κέρδισε την έδρα που ανήκε πριν από δύο χρόνια στον σημερινό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Στο Τέξας, ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Ταλαρίκο νίκησε τον Ρεπουμπλικανό γενικό εισαγγελέα Κεν Πάξτον, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλων. Τόσο το Οχάιο όσο και το Τέξας είχαν ψηφίσει Τραμπ με διψήφια διαφορά το 2024.

Στη Νότια Καρολίνα, την οποία ο Τραμπ κέρδισε με σχεδόν 18 μονάδες το 2024, η παιδίατρος Άνι Άντριους επικράτησε της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Ντάρλιν Γκρέιαμ. Η Γκρέιαμ είχε διοριστεί στην έδρα μετά τον θάνατο του αδελφού της, του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

Συνολικά, οι Δημοκρατικοί πήραν έξι έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς στη Γερουσία. Έτσι εξασφαλίζουν την πλειοψηφία ακόμα κι αν δεν καταφέρουν να κρατήσουν τις δικές τους έδρες στο αμφίρροπο Μίσιγκαν και τη Μινεσότα.

Τέλος, ο ελληνικής καταγωγής Δημοκρατικός Κρις Πάπας κέρδισε την έδρα του Νιου Χάμσαϊρ και έγραψε ιστορία, καθώς γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ. Ο Πάπας νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Τζον Σουνούνου, ο οποίος είχε την ίδια έδρα από το 2003 έως το 2009, όταν τον νίκησε η Δημοκρατική Τζιν Σαχίν, η οποία τώρα αποσύρεται.

Τουλάχιστον 8 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων: «Ο λαός αποδοκίμασε τον Τραμπ»

Οι Δημοκρατικοί οδεύουν επίσης προς τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχοντας πάρει από τους Ρεπουμπλικανούς τουλάχιστον οκτώ έδρες, μεταξύ άλλων στο Κεντάκι, το Νιου Τζέρσεϊ και τη Βόρεια Καρολίνα. Έδειξαν επίσης ισχύ ακόμα και σε σταθερά συντηρητικές περιφέρειες.

Η κυριαρχία τους επεκτάθηκε και σε άλλες αναμετρήσεις. Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, που ήταν στην εξουσία για τρεις θητείες, ηττήθηκε από τη Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν επίσης τις θέσεις κυβερνητών στη συντηρητική Αϊόβα και στο Οχάιο.

Ακόμα και εκεί όπου οι Ρεπουμπλικανοί κράτησαν τις έδρες τους, οι διαφορές ήταν μικρές. Στη Φλόριντα, η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Άσλεϊ Μούντι κέρδισε τη Δημοκρατική Άντζι Νίξον. Προηγούνταν όμως μόλις με περίπου 3 μονάδες, σε μια πολιτεία που ο Τραμπ κέρδισε με 13 μονάδες το 2024.

«Με σαρωτικές και αποφασιστικές νίκες, ο αμερικανικός λαός αποδοκίμασε τη διαφθορά και την ανικανότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε στους υποστηρικτές του ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ, που επανεξελέγη στην Τζόρτζια.

Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ

Καθώς γινόταν φανερό ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδύνευαν να χάσουν τις πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, κι αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με συντριπτική διαφορά!».

Σε συνέντευξή του στους New York Times, δήλωσε: «Είμαι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα. Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. Πιθανότατα θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση»

Σε αντίθεση, βέβαια, όσων είπε στην αρχή, λίγο μετά, δημοσίευσε εικόνα με ένα κόκκινο καπέλο που έγραφε «VETO», αφήνοντας να εννοηθεί ότι προτίθεται να αξιοποιήσει το προεδρικό δικαίωμα αρνησικυρίας απέναντι σε νομοσχέδια του νέου, ελεγχόμενου από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσου.

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