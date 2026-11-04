Αμετανόητοι οι Βρετανοί για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα: Χαμός στη Βουλή των Λόρδων για την πρόταση δανεισμού

Η βρετανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τη νομοθεσία για τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, εμμένοντας στη λύση του δανεισμού.

Πλήρη άρνηση εισέπραξαν όσοι προσδοκούσαν μια θεσμική μετατόπιση του Λονδίνου στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα. Κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή των Λόρδων, η υφυπουργός Πολιτισμού, βαρόνη Τουάικρος, ξεκαθάρισε ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει στα σκαριά καμία νομοθετική πρωτοβουλία που θα επέτρεπε τον επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων στην Αθήνα.

Το θέμα έφερε στο προσκήνιο ο ανεξάρτητος κόμης του Κλάνκαρτι, ρωτώντας ευθέως αν η Ντάουνινγκ Στριτ εξετάζει επιλογές οριστικής επιστροφής. Η απάντηση της υφυπουργού ήταν κατηγορηματική, ξεκαθαρίζοντας ότι η τροποποίηση του νόμου του 1963, που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να αποχωριστεί εκθέματα της συλλογής του, δεν αποτελεί προτεραιότητα. «Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδια να αλλάξει τον νόμο ή να εισαγάγει νομοθεσία που θα επέτρεπε τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα», τόνισε η Τουάικρος.

Ο νόμος που βάζει «φρένο» στην επιστροφή: Επιμένουν σε δανεισμό οι Βρετανοί

Το ισχύον πλαίσιο του 1963 «δένει» τα χέρια της διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου, επιτρέποντας απομακρύνσεις μόνο σε ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως διπλά αντικείμενα ή λεηλατημένα έργα της ναζιστικής περιόδου. Παρά τους περιορισμούς, ο πρόεδρος του ιδρύματος, Τζορτζ Όσμπορν, αναζητά φόρμουλα για μακροχρόνιο δανεισμό με αντάλλαγμα την περιοδική φιλοξενία άλλων σπάνιων ελληνικών αρχαιοτήτων.

Ωστόσο, η διαπραγμάτευση προσκρούει σταθερά στο θέμα της κυριότητας, καθώς το Λονδίνο αξιώνει την αναγνώριση της ιδιοκτησίας του ως προαπαιτούμενο δανεισμού, όρο που η ελληνική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η σύγκριση με την Ταπισερί της Μπαγιέ

Στη συζήτηση ενεπλάκη και η περίπτωση της περίφημης Ταπισερί της Μπαγιέ, ενός γαλλικού κειμηλίου που προγραμματίζεται να δανειστεί στη Βρετανία. Όταν ο λόρδος Ρίκετς ζήτησε εγγυήσεις ότι το έργο θα επιστραφεί κανονικά στη Γαλλία μετά την έκθεση, η υφυπουργός του απάντησε: «Δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόθεση, και θα έπρεπε να περάσουν πάνω από το πτώμα μου, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την Ταπισερί της Μπαγιέ σε αυτή τη χώρα».

Η τοποθέτηση αυτή υπογράμμισε δύο μέτρα και δύο σταθμά: για τους Βρετανούς, η επιστροφή του γαλλικού έργου θεωρείται αυτονόητη υποχρέωση, ενώ για τα ελληνικά Γλυπτά συζητείται αποκλειστικά η προσωρινή παραχώρηση.

«Δεν θα αντιδρούσαμε αν έκοβαν τη Γκερνίκα;»

Αρκετά μέλη της Βουλής των Λόρδων άσκησαν δριμεία κριτική στη γραμμή της κυβέρνησης, εστιάζοντας στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί το μνημείο ως ενιαίο αισθητικό σύνολο. Ο κόμης του Κλάνκαρτι χρησιμοποίησε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Εάν η "Γκερνίκα" του Πικάσο κοβόταν σε κομμάτια και εκτίθετο σε διαφορετικά μουσεία, θα ξεσηκωνόταν τεράστια κατακραυγή για την επανένωση τους. Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο και το αριστούργημα του Φειδία;»

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Εργατική βαρόνη Τσακραμπάρτι καυτηρίασε τη λογική του δανεισμού, σημειώνοντας: «Εάν κάποιος είχε αρπάξει ορισμένα από τα Κοσμήματα του Στέμματος, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι με μια συμφωνία δανεισμού».

Από την άλλη πλευρά, ο Συντηρητικός υποκόμης Χέιλσαμ προειδοποίησε για τον κίνδυνο να δημιουργηθεί αρνητικό προηγούμενο, καθώς πολλά εκθέματα στα βρετανικά μουσεία αποκτήθηκαν ιστορικά «υπό μάλλον αμφίβολες συνθήκες».

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