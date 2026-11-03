Ισπανία: Παραιτείται τελικά ο υπουργός Μεταφορών μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα με 69 νεκρούς

Ο Όσκαρ Πουέντε ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση μετά την τετράωρη συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο και δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας ανακοίνωσε τελικά ο Όσκαρ Πουέντε, μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα του Τολέδο, που στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους και άφησε πίσω της περίπου 200 τραυματίες.

Η απόφασή του έγινε γνωστή στο τέλος μιας τετράωρης, ιδιαίτερα φορτισμένης συνεδρίασης στη Διαρκή Αντιπροσωπεία του ισπανικού Κοινοβουλίου, όπου δέχθηκε έντονη κριτική τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση.

«Ένας υπουργός Μεταφορών μιας χώρας όπως η Ισπανία δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση του μετά από δύο δυστυχήματα τέτοιας σοβαρότητας μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο», δήλωσε ο Πουέντε, εξηγώντας ότι έλαβε την απόφαση αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το δυστύχημα στην Ούρδα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) για τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, στις οποίες επρόκειτο να είναι επικεφαλής της λίστας στο Βαγιαδολίδ.

Η παραίτηση για λόγους «πολιτικής αξιοπρέπειας»

Ο Πουέντε χαρακτήρισε την απόφασή του ζήτημα «πολιτικής αξιοπρέπειας, συνέπειας και ενσυναίσθησης προς τα θύματα», υπογραμμίζοντας ότι θέλει να σταθεί στο ύψος της ιστορίας του κόμματός του και των ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία μιας δικαιότερης και πιο ισότιμης κοινωνίας. Όπως τόνισε, δεν μπορεί να παραμείνει στο αξίωμά του μετά από δύο δυστυχήματα τέτοιας σοβαρότητας, ανεξάρτητα από το αν είχαν διαφορετικές αιτίες ή αν ο ίδιος φέρει άμεση ευθύνη για αυτά.

Ο απερχόμενος υπουργός ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την «απεριόριστη εμπιστοσύνη» του και κάλεσε τους προοδευτικούς πολίτες να τον στηρίξουν στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, καθώς, όπως είπε, το αξίζει. Αναφέρθηκε επίσης στη δύσκολη στιγμή που θα είναι η αποχώρησή του για τον Ισπανό πρωθυπουργό, περιγράφοντάς την ως ακόμη μία από τις «φωτεινές και σκοτεινές» στιγμές που χαρακτηρίζουν τη ζωή και την πολιτική. Στην τελευταία του τοποθέτηση ενώπιον των βουλευτών, κάλεσε τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος να παραμείνουν ενωμένα και περήφανα για όσα έχουν πετύχει, αλλά και για όσα απομένουν να κατακτήσουν.

«Το σημαντικό είναι αν είναι ασφαλές να παίρνει κανείς το τρένο»

Η ανακοίνωση της παραίτησης προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στο ισπανικό Κοινοβούλιο. Ο εκπρόσωπος της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς της Καταλονίας (ERC), Γκαμπριέλ Ρουφιάν, δήλωσε ότι κατανοεί πως η αποχώρηση του υπουργού βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης, ωστόσο υπογράμμισε ότι το βασικό ερώτημα αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. «Αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε αν είναι ασφαλές ή όχι να παίρνει κανείς ένα τρένο υψηλής ταχύτητας σε αυτή τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η τοποθέτησή του επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της αξιοπιστίας του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς τα δύο πολύνεκρα δυστυχήματα μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έχουν εντείνει την ανησυχία των πολιτών.

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης βρέθηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα στην Ούρδα, όπου συγκρούστηκαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας της Renfe και της Iryo. Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που εξετάζονται αφορά την απόφαση του κέντρου ελέγχου της Adif, του ισπανικού οργανισμού διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών, να επιτρέψει σε τρένο AVE να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα ασφαλείας LZB. Την ίδια στιγμή, άλλο τρένο της εταιρείας Iryo βρισκόταν ακινητοποιημένο σε επόμενο τμήμα της γραμμής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο Κοινοβούλιο, το AVE συνέχισε να κινείται για περίπου 25 χιλιόμετρα, με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα, πριν από τη σύγκρουση. Το LZB αποτελεί βασικό σύστημα ελέγχου και προστασίας της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας, καθώς επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας τους και την επιτήρηση των επιτρεπόμενων ταχυτήτων. Η διακοπή της λειτουργίας του και οι αποφάσεις που ακολούθησαν αποτελούν κρίσιμα σημεία της έρευνας.

Το πρόγραμμα των 780 εκατ. ευρώ και τα μέτρα ασφαλείας

Κατά την κοινοβουλευτική του τοποθέτηση, ο Πουέντε είχε υπενθυμίσει ότι η κυβέρνηση είχε θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου, συνολικού ύψους 780 εκατομμυρίων ευρώ. Υποστήριξε ότι η γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης - Σεβίλλης δεν αποτελεί εγκαταλελειμμένη υποδομή, επισημαίνοντας ότι είχαν προγραμματιστεί και υλοποιούνταν εργασίες ανανέωσης και εκσυγχρονισμού. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας. Σε αυτά περιλαμβάνονται η μείωση της συχνότητας των δρομολογίων στη γραμμή Μαδρίτης - Σεβίλλης και η υποχρεωτική επιβεβαίωση των εντολών κυκλοφορίας από δεύτερο ελεγκτή της Adif σε περίπτωση βλάβης του συστήματος LZB.

Η παραίτηση του Πουέντε ήρθε έπειτα από έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το Vox να ζητούν την αποχώρησή του, ενώ ανάλογη θέση είχε εκφράσει και το Sumar, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό. Η εκπρόσωπος του Sumar, Βερόνικα Μπαρμπέρο, είχε εστιάσει στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της κυκλοφορίας των τρένων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ενίσχυση του προσωπικού. Από την πλευρά του, ο Γκαμπριέλ Ρουφιάν είχε αμφισβητήσει την επάρκεια ενός συστήματος ασφαλείας στο οποίο ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί να έχει τόσο καταστροφικές συνέπειες.

Στους 69 οι νεκροί, περίπου 200 οι τραυματίες

Το δυστύχημα στην Ούρδα του Τολέδο σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου και αποτελεί μία από τις σοβαρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 69 νεκρούς και περίπου 200 τραυματίες. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των θυμάτων, εκ των οποίων οι 54 ήταν Ισπανοί πολίτες και οι 15 υπήκοοι άλλων χωρών.

Είχε προηγηθεί το δυστύχημα στο Αδαμούθ της Κόρδοβα, στις 18 Ιανουαρίου, με 46 νεκρούς. Τα δύο περιστατικά μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση και έφεραν στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ασφάλεια των ισπανικών σιδηροδρόμων. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης στην Ούρδα συνεχίζεται, ενώ εξετάζονται τόσο οι τεχνικές συνθήκες λειτουργίας της γραμμής όσο και οι εντολές που δόθηκαν από το κέντρο ελέγχου πριν από το δυστύχημα.

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