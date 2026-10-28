Τραγωδία στην Ισπανία: Τα 17 λεπτά που οδήγησαν στη φονική σύγκρουση των τρένων

Το χρονικό διάστημα από την εντολή επανεκκίνησης μέχρι τη σύγκρουση, η απόσταση που κάλυψε το τρένο και οι ενδείξεις στο κέντρο ελέγχου αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της τραγωδίας στην Ισπανία.

Δεκαεπτά λεπτά ήταν το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην εντολή να συνεχίσει την πορεία του ένα τρένο υψηλής ταχύτητας και στη σφοδρή σύγκρουσή του με έναν συρμό που παρέμενε ακινητοποιημένος στις ράγες. Στο διάστημα αυτό, το τρένο AVE, το ισπανικό αντίστοιχο των ελληνικών τρένων υψηλής ταχύτητας, διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα, ενώ στο κέντρο ελέγχου υπήρχαν ενδείξεις ότι η κυκλοφορία δεν είχε αποκατασταθεί με ασφάλεια. Η τραγωδία κοντά στο Τολέδο έχει προκαλέσει ερωτήματα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν μετά τη βλάβη στο σύστημα ασφαλείας.

Η σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, όταν το τρένο υψηλής ταχύτητας της ισπανικής κρατικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος συρμού της ιδιωτικής σιδηροδρομικής εταιρείας Iryo, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία. Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε δραματικά μέσα στην ημέρα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για 68 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος εξακολουθούν να διερευνώνται, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο το κέντρο ελέγχου διαχειρίστηκε την έκτακτη κατάσταση.

Η βλάβη και η εντολή

Περίπου στις 08:30 το πρωί, πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας LZB προκάλεσε την αυτόματη ακινητοποίηση τρένων που κινούνταν σε τμήμα της γραμμής. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να επιβλέπει την κυκλοφορία και να συμβάλλει στην ασφαλή κίνηση των συρμών. Όταν τέθηκε εκτός λειτουργίας, η διαχείριση της κυκλοφορίας πέρασε στους χειριστές του κέντρου ελέγχου της Adif στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στις 08:36 δόθηκε στο AVE άδεια να συνεχίσει την πορεία του κανονικά. Ωστόσο, ο συρμός της Iryo παρέμενε σταματημένος μπροστά του, ενώ η σηματοδότηση στο σημείο εξακολουθούσε να δείχνει κόκκινο. Η σύγκρουση έγινε περίπου στις 08:53, έπειτα από μια διαδρομή 25 χιλιομέτρων που διήρκεσε περίπου 17 λεπτά.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε «ανεξήγητη» την απόφαση να επιτραπεί η κανονική επανέναρξη της πορείας. Όπως εξήγησε, ακόμη και αν κρινόταν αναγκαίο να κινηθούν ξανά οι συρμοί, το πρωτόκολλο προέβλεπε κίνηση με ιδιαίτερη προσοχή και ταχύτητα που δεν θα ξεπερνούσε τα 40 χιλιόμετρα την ώρα, όσο το σύστημα ασφαλείας παρέμενε εκτός λειτουργίας.

Στο διάστημα αυτό, το τρένο AVE, το ισπανικό αντίστοιχο των ελληνικών τρένων υψηλής ταχύτητας, διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα, ενώ στο κέντρο ελέγχου υπήρχαν ενδείξεις ότι η κυκλοφορία δεν είχε αποκατασταθεί με ασφάλεια. Η τραγωδία κοντά στο Τολέδο έχει προκαλέσει ερωτήματα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν μετά τη βλάβη στο σύστημα ασφαλείας. Η σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, όταν το τρένο υψηλής ταχύτητας της ισπανικής κρατικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος συρμού της ιδιωτικής σιδηροδρομικής εταιρείας Iryo, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία. Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε δραματικά μέσα στην ημέρα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για 68 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος εξακολουθούν να διερευνώνται, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο το κέντρο ελέγχου διαχειρίστηκε την έκτακτη κατάσταση.

👉🏼ÚLTIMA HORA🕑 🚨 Imágenes Sensibles 🚨 🇪🇸España-Toledo El balance de la catástrofe ferroviaria de #Toledo se eleva a 64 víctimas mortales confirmadas. La cifra de fallecidos en el fatídico #AccidenteFerroviario de trenes registrado en la provincia de Toledo continúa aumentando de forma dramática a medida que avanzan las labores de los equipos de rescate. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha @JuntaMancha , Emiliano García-Page @garciapage , ha confirmado desde el puesto de mando avanzado en #Urda que el número oficial de #víctimas mortales asciende ya a 64 personas. @ComunidadMadrid @112cmadrid @UMEgob #España #Ferroviario #AccidenteUrda #AccidenteTren #trenes #Urgencia #Emergencia #Madrid #ComunidadMadrid — SIGLO XXI NEWS (@ACECAS_XXI) October 28, 2026

Οι τρεις προειδοποιήσεις

Η ανασύνθεση των γεγονότων επικεντρώνεται σε τρεις ενδείξεις που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε διαφορετική αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η πρώτη ήταν η επικοινωνία από τον συρμό της Iryo, ο οποίος ενημέρωσε ότι αντιμετώπιζε τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούσε να ξεκινήσει. Η δεύτερη ήταν η εικόνα στην οθόνη του κέντρου ελέγχου, όπου φαινόταν ότι ο συρμός παρέμενε ακινητοποιημένος. Η τρίτη ήταν η κόκκινη ένδειξη σηματοδότησης, η οποία απαγόρευε την κανονική συνέχιση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η μηχανοδηγός της Iryo επικοινώνησε εκ νέου με το κέντρο ελέγχου στις 08:48, πέντε περίπου λεπτά πριν από τη σύγκρουση, ενημερώνοντας ότι δεν μπορούσε να επανεκκινήσει το σύστημα και ότι το τρένο παρέμενε σταματημένο. Δεν έχει προκύψει ότι ο μηχανοδηγός του AVE ενημερώθηκε για την παρουσία του ακινητοποιημένου συρμού μπροστά του.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί οι ενδείξεις αυτές δεν οδήγησαν σε εντολή ακινητοποίησης ή περιορισμού της ταχύτητας του AVE. Η ύπαρξή τους, πάντως, δεν αρκεί από μόνη της για να καθοριστεί η ευθύνη κάθε εμπλεκομένου. Αυτό θα εξαρτηθεί από την εξέταση των επικοινωνιών, των καταγραφών και των τεχνικών δεδομένων.

Το όριο των 40 χλμ./ώρα

Ένα ακόμη σημείο της έρευνας αφορά τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να κινηθούν τα τρένα μετά την απώλεια του συστήματος LZB. Όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών, δόθηκαν σε αρκετούς συρμούς οδηγίες να συνεχίσουν κανονικά, χωρίς τον περιορισμό ταχύτητας που προβλέπεται σε τέτοιες συνθήκες.

Ένας από τους μηχανοδηγούς φέρεται να επισήμανε ότι η προβλεπόμενη διαδικασία απαιτούσε κίνηση με βάση την ορατότητα και μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιομέτρων την ώρα. Η διαφορά είναι καθοριστική: σε τόσο χαμηλή ταχύτητα, ο μηχανοδηγός έχει περισσότερες πιθανότητες να εντοπίσει ένα εμπόδιο και να αντιδράσει εγκαίρως.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί γιατί δεν εφαρμόστηκε αντίστοιχος περιορισμός στο AVE που συγκρούστηκε με την Iryo. Ούτε έχει αποσαφηνιστεί πλήρως γιατί ο δεύτερος συρμός δεν κατάφερε να ξεκινήσει, παρότι είχε λάβει οδηγία να συνεχίσει. Πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της συνολικής ανασύνθεσης.

Testimonios #tren #AccidenteFerroviario #AccidenteTren #Toledo #España https://t.co/3HfCrNpZjr — Castro Reacciona (@CastroReacciona) October 28, 2026

Η έρευνα στο κέντρο ελέγχου

Οι ισπανικές αρχές εξετάζουν τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο κέντρο ελέγχου της Adif, ενώ ο χειριστής που διαχειριζόταν την κυκλοφορία έχει κληθεί για εξέταση από την Guardia Civil. Στον χώρο υπήρχαν επίσης βοηθός και προϊστάμενος με εποπτικό ρόλο, γεγονός που θέτει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθηκαν οι εντολές που δόθηκαν.

Οι επικοινωνίες ανάμεσα στους χειριστές και τους μηχανοδηγούς, όπως και οι γραπτές καταγραφές, αναμένεται να αποτελέσουν βασικό υλικό της έρευνας. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί τι γνώριζε κάθε εμπλεκόμενος, ποιες πληροφορίες είχε στη διάθεσή του και πώς ελήφθησαν οι αποφάσεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δεσμεύτηκε ότι οι συνθήκες του δυστυχήματος θα διερευνηθούν πλήρως και ότι, εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις, αυτές θα αποκαλυφθούν. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, οι ευθύνες δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες.

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