Ρόδος: Δις ισόβια στον 42χρονο για τη δολοφονία Καρυώτη – Η ποινή στον γιο του 75χρονου

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω καταδίκασε τον 43χρονο γιο του Γιώργου Καρυώτη σε ισόβια κάθειρξη για τη ληστεία, ενώ στον 42χρονο επέβαλε δις ισόβια για τη ληστεία και την ανθρωποκτονία του 75χρονου

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω ο 43χρονος γιος του Γιώργου Καρυώτη και ένας 42χρονος, για την υπόθεση της ληστείας και της δολοφονίας του 75χρονου, που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2022 στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Το δικαστήριο επέβαλε στον γιο του θύματος ισόβια κάθειρξη για τη ληστεία σε βάρος του πατέρα του, ενώ ο 42χρονος καταδικάστηκε σε δις ισόβια, καθώς κρίθηκε ένοχος τόσο για τη ληστεία όσο και για την ανθρωποκτονία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 42χρονος υποστήριξε ότι ο 43χρονος δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα. Ο γιος του θύματος, από την πλευρά του, αρνήθηκε εκ νέου την κατηγορία.

Η προηγούμενη καταδίκη του γιου για τη δολοφονία

Η νέα καταδίκη του 43χρονου αφορά τη ληστεία, καθώς για τη δολοφονία του πατέρα του είχε ήδη καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2024 σε ισόβια κάθειρξη. Κατά της συγκεκριμένης απόφασης έχει ασκήσει έφεση. Ο 75χρονος Γιώργος Καρυώτης είχε βρεθεί νεκρός στις 14 Ιουνίου 2022 μέσα στο σπίτι του, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου. Είχε δεμένα τα χέρια του και σχοινί γύρω από τον λαιμό του.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την κατάθεση μιας γυναίκας και τον εντοπισμό γενετικού υλικού που συνέδεε τον 42χρονο με τον τόπο του εγκλήματος. Έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2025, ο ίδιος είχε δηλώσει ενώπιον δικαστηρίου ότι διέπραξε μόνος του τη δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι ο γιος του θύματος ήταν αθώος. Η σημερινή απόφαση ξεκαθαρίζει τη διάκριση ανάμεσα στις ποινές των δύο κατηγορουμένων: ο 43χρονος καταδικάστηκε για τη ληστεία, ενώ ο 42χρονος για τη ληστεία και την ανθρωποκτονία.

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