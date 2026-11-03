Ιστορικός που προέβλεψε 9 από τους 11 νικητές των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ μοιράζεται την τελική του ετυμηγορία για τις ενδιάμεσες εκλογές

Πολιτικός ιστορικός, γνωστός για την επιτυχημένη πρόβλεψη των αποτελεσμάτων στις 9 από τις τελευταίες 11 προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, προέβλεψε τι θα γίνει στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Allan Lichtman μοιράστηκε τις εκτιμήσεις του για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θεωρούνται από πολλούς ως ένα άτυπο δημοψήφισμα για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο ιστορικός υποστήριξε ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερα σκληρή εκλογική αναμέτρηση, δίνοντας στους Δημοκρατικούς πιθανότητα άνω του 90% να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά και ισχυρές πιθανότητες να αναλάβουν τον έλεγχο της Γερουσίας, εξέλιξη που θα μπορούσε ακόμη και να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα πρόταση μομφής κατά του Τραμπ σε περίπτωση βαριάς ήττας.

Η μάχη για τη Βουλή και τη Γερουσία

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Times, εξήγησε ότι οι Δημοκρατικοί δεν χρειάζεται να καλύψουν μεγάλη απόσταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν μόνο μια οριακή πλειοψηφία: «Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται πολύ λίγες έδρες για να πάρουν την πλειοψηφία. Δίνω πάνω από 90% πιθανότητα».

Παρόλο που η ανάβαση για τους Δημοκρατικούς είναι πιο ανηφορική στη Γερουσία, ο Lichtman θεωρεί πιθανότερο το σενάριο να κατακτήσουν την πλειοψηφία και εκεί, εκτιμώντας την πιθανότητα στο 67% (με νεότερες εκτιμήσεις να την ανεβάζουν έως το 70%).

Ακόμη και έτσι, προέβλεψε μια οριακή πλειοψηφία 51-49 υπέρ των Δημοκρατικών, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ανατρέψουν τέσσερις έδρες για να ανατρέψουν το σημερινό συσχετισμό 53-47 των Ρεπουμπλικανών.

Οι πολιτείες-κλειδιά και οι εσωκομματικές αναταράξεις

Όσον αφορά τις τέσσερις έδρες που μπορούν να αλλάξουν χέρια, ο Lichtman υπέδειξε το Τέξας, το Οχάιο, το Μέιν και τη Βόρεια Καρολίνα ως τις επικρατέστερες για ανατροπή.

Παράλληλα, προέβλεψε διατήρηση της έδρας των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν, παρά την εσωκομματική αναταραχή που προκλήθηκε όταν η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών Haley Stevens εξέπληξε το κόμμα της υποστηρίζοντας τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Mike Rogers έναντι του Δημοκρατικού Abdul El-Sayed, από τον οποίο είχε χάσει στις προκριματικές. Η διαμάχη αυτή αποτυπώνει τις εντάσεις ανάμεσα στην κεντρώα πτέρυγα και την ανερχόμενη αριστερή πτέρυγα του κόμματος.

Επιπλέον, ο Lichtman θεωρεί ότι οι Δημοκρατικοί διεκδικούν με αξιώσεις την Αλάσκα με την Mary Peltola, ενώ εμφανίζονται ανταγωνιστικοί ακόμη και σε προπύργια των Ρεπουμπλικανών: «Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί είναι ανταγωνιστικοί στη Νότια Καρολίνα, την οποία ο Τραμπ κέρδισε με 18 μονάδες», σημείωσε.

«Το Κάνσας δεν έχει στείλει Δημοκρατικό στη Γερουσία από τη Μεγάλη Ύφεση το 1932, κι όμως εκεί η μάχη είναι στήθος με στήθος, όπως ακριβώς και στην Αϊόβα», πρόσθεσε.

Ενθουσιασμός ψηφοφόρων και δημοφιλία του Τραμπ

Αναφορικά με τον καθοριστικό παράγοντα της αναμέτρησης, ο Lichtman εστίασε στη συμμετοχή των ψηφοφόρων: «Συνήθως οι Ρεπουμπλικανοί προσέρχονται στις κάλπες με υψηλότερα ποσοστά, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι ο ενθουσιασμός των Δημοκρατικών είναι μεγαλύτερος», υπογράμμισε.

Για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Lichtman επεσήμανε τα ιστορικά χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας του, τονίζοντας ότι αποτελούν κακό οιωνό για το κυβερνών κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές. Διευκρίνισε ότι αυτό δεν αποτελεί απόλυτη πρόβλεψη, αλλά αντανάκλαση των ιστορικών δεδομένων:

«Όταν το ποσοστό αποδοχής ενός προέδρου είναι τόσο χαμηλό όσο του Τραμπ, κατά μέσο όρο το κόμμα του Λευκού Οίκου χάνει 40 έδρες στη Βουλή και έξι στη Γερουσία», εξήγησε.

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