ΗΠΑ: Παραιτήθηκε το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος του Τραμπ μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών

Η Χαρμίτ Ντίλον αποχωρεί από την ηγεσία της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφέρεται ότι είχε αποφασίσει να παραιτηθεί τρεις εβδομάδες νωρίτερα

Η πρώτη αποχώρηση υψηλόβαθμου στελέχους από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές ανακοινώθηκε την Πέμπτη (5/11). Πρόκειται για τη Χαρμίτ Ντίλον, επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Την παραίτησή της ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, ευχαριστώντας την για την προσφορά της στη δημόσια υπηρεσία. Η Ντίλον, η οποία είχε αναλάβει καθήκοντα τον Απρίλιο του 2025, αποχωρεί έπειτα από περίπου 18 μήνες στην ηγεσία μιας από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του υπουργείου.

Ωστόσο, η ίδια διευκρίνισε στο Fox News ότι η απόφασή της δεν ελήφθη μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών. Όπως δήλωσε, είχε ενημερώσει την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, περίπου τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές ότι ήθελε να αποχωρήσει και να επιστρέψει στη δικηγορία. Σύμφωνα με την ίδια, η Γουάιλς τής ζήτησε να παραμείνει στη θέση της μέχρι να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία. «Δεν μου ζητήθηκε να παραιτηθώ. Παραιτήθηκα πριν από τρεις εβδομάδες και η Σούζι μού ζήτησε να περιμένω μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή προσανατολισμού στη Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Ντίλον αναδιαμόρφωσε τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που βρίσκονταν ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ. Μεταξύ αυτών ήταν η αντιμετώπιση της λεγόμενης «woke ιδεολογίας», η συμμετοχή διεμφυλικών αθλητριών σε γυναικεία αθλήματα, η θρησκευτική ελευθερία και οι πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI).

Παράλληλα, η υπηρεσία απομακρύνθηκε από παραδοσιακές αποστολές της, όπως η προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων, η διερεύνηση περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας και η αντιμετώπιση των φυλετικών διακρίσεων. Υπό την ηγεσία της, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αγωγές κατά 30 πολιτειών και της Ουάσιγκτον, ζητώντας πρόσβαση σε εκλογικούς καταλόγους. Οι περισσότερες από αυτές τις προσφυγές απορρίφθηκαν από ομοσπονδιακά δικαστήρια. Η Ντίλον είχε επίσης οργανώσει τη μεγαλύτερη αποστολή εκλογικών παρατηρητών στην ιστορία του υπουργείου, με περισσότερους από 900 παρατηρητές σε εκλογικά τμήματα και στις 50 πολιτείες.

Η μαζική αποχώρηση προσωπικού

Η θητεία της συνοδεύτηκε και από σημαντικές αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περισσότερο από το 75% του προσωπικού που υπηρετούσε στη Διεύθυνση κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ αποχώρησε.

Παράλληλα, το υπουργείο εγκατέλειψε σειρά ερευνών για καταγγελίες αστυνομικής αυθαιρεσίας και παραβιάσεων πολιτικών δικαιωμάτων, ενώ δέχθηκε κριτική από πρώην στελέχη της υπηρεσίας για την αλλαγή της αποστολής της. Η αποχώρηση της Ντίλον ανακοινώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, ανοίγοντας τον δρόμο για κοινοβουλευτικές έρευνες σχετικά με τη λειτουργία της κυβέρνησης.

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