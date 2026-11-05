Ο Αλέξης Τσίπρας από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι: «Χρέος μου να ανταποδώσω τη στήριξη των Γάλλων πριν από 11 χρόνια»

«Η νίκη απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης Μακρόν θα είναι νίκη για όλους τους λαούς της Ευρώπης», ανέφερε σε ανάρτησή του

Ο Αλέξης Τσίπρας ταξίδεψε στη Γαλλία και συμμετείχε στη μεγάλη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, εκφράζοντας τη στήριξή του στους διαδηλωτές και στα αιτήματά τους. Όπως εξήγησε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα αποτελεί και μια κίνηση ανταπόδοσης της αλληλεγγύης που είχε δείξει ο γαλλικός λαός προς την Ελλάδα πριν από 11 χρόνια.

Ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο από την παρουσία του στη διαδήλωση, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς τους νέους, τα συνδικάτα και τους εργαζομένους που βρίσκονται στους δρόμους. Όπως ανέφερε, οι διαδηλωτές υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία και το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον. Παράλληλα, έκανε λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, περισσότερη δημοκρατία και τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η κινητοποίηση στη Γαλλία στέλνει μήνυμα αντίστασης απέναντι στις πολιτικές που, όπως σημείωσε, διαλύουν την κοινωνία. Προειδοποίησε, επίσης, ότι οι επιλογές των Ευρωπαίων ηγετών δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση της Ακροδεξιάς.



Η αναφορά στην ελληνική κρίση και την αλληλεγγύη των Γάλλων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίοδο πριν από 11 χρόνια, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης και ο ελληνικός λαός διαδήλωνε ενάντια στις πολιτικές λιτότητας. «Αισθάνομαι χρέος και καθήκον να ανταποδώσω και να ανταποδώσουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη που έδειξε ο γαλλικός λαός απέναντι στον ελληνικό λαό, όταν πριν από έντεκα χρόνια βρισκόμασταν στους δρόμους διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι λόγοι που οδήγησαν τότε τους Έλληνες στους δρόμους είναι αντίστοιχοι με εκείνους που κινητοποιούν σήμερα τους Γάλλους πολίτες. «Η νίκη των Γάλλων διαδηλωτών απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μακρόν θα είναι νίκη για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε. Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας των αριστερών δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Όπως σημείωσε, η Αριστερά οφείλει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυσή της, την οποία χαρακτήρισε επιλογή της Ακροδεξιάς.

Ήρθα στο Παρίσι να εκφράσω έμπρακτα την αλληλεγγύη μου στους νέους τα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό, που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουνε. Νέοι, εργαζόμενοι, άνθρωποι που ασφυκτιούν από τις εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Διεκδικούν περισσότερη δημοκρατία. Διεκδικούν τερματισμό του πολέμου που μας έχει οδηγήσει ως εδώ. Διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές. Κυρίως έχει σημασία ότι νέοι άνθρωποι κατά χιλιάδες βρίσκονται στους δρόμους. Η Γαλλία σήμερα στέλνει ένα μήνυμα, ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι στις πολιτικές που διαλύουν την κοινωνία. Σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε επικίνδυνο σταυροδρόμι οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τις επιλογές τους πυροβολούν τα πόδια τους. Στρώνεται πρόσφορο έδαφος για την Ακροδεξιά. Όλοι μας σήμερα είμαστε με τους Γάλλους διαδηλωτές και εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ και για έναν λόγο παραπάνω. Διότι αισθάνομαι χρέος και καθήκον να ανταποδώσω και να ανταποδώσουμε την στήριξη και την αλληλεγγύη που έδειξε ο γαλλικός λαός απέναντι στον ελληνικό λαό, όταν πριν από έντεκα χρόνια βρισκόμασταν στους δρόμους διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας. Οι ίδιοι λόγοι είναι που βγάζουν σήμερα τους Γάλλους στους δρόμους. Η νίκη των Γάλλων διαδηλωτών απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μακρόν θα είναι νίκη για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης. Οι δυνάμεις της Αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, πρέπει να διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας. Η Αριστερά πρέπει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυση της, η οποία αποτελεί επιλογή της Ακροδεξιάς. November 5, 2026

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