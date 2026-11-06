«Τους ευχαριστώ για τις ευχές»: Χάκαραν το email του Άδωνι και παρήγγειλαν όπλα και πολυτελή αυτοκίνητα (vid)

Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς άγνωστοι παραβίασαν το προσωπικό του email και πραγματοποίησαν εξωφρενικές παραγγελίες πολυτελών οχημάτων και όπλων.

Περιπέτεια ανήμερα των γενεθλίων του περίμενε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, όταν διαπίστωσε ότι άγνωστοι παραβίασαν το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Οι χάκερ χρησιμοποίησαν το email του για να προχωρήσουν σε μαζικές εικονικές παραγγελίες ακριβών οχημάτων και οπλισμού, στέλνοντας μηνύματα σε αντιπροσωπείες.

Όπλα και αυτοκίνητα ανάμεσα στις παραγγελίες

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στο πλατφόρμα Χ, μέσω του λογαριασμού του απεστάλησαν αιτήματα για την αγορά 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 καραμπινών Benelli και ενός όπλου Springfield Armory Echelon.

Στα ντοκουμέντα που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Γεωργιάδης, φαίνεται το περιεχόμενο των μηνυμάτων προς τις εταιρείες, όπου οι δράστες επικαλούνταν την ιδιότητά του για να προσδώσουν εγκυρότητα στις υποτιθέμενες παραγγελίες.

«Γειά σας είμαι ο Άδωνις Γεωργιάδης ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, Ευγενία Μανωλίδου. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ 150 τέτοια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ευχαριστώ πολύ!!!», ανέγραφε ένα από τα χαρακτηριστικά μηνύματα.

Το χιούμορ για τα γενέθλια και η προσφυγή στη Δίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα των γενεθλίων του υπουργού Υγείας, γεγονός που ο ίδιος σχολίασε με ιδιαίτερη δόση ειρωνείας και χιούμορ στην ανάρτησή του:

«Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. "Χάκαραν" το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.

Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…

Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…».

Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο. Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά. Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν… Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα… November 6, 2026

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