Αμερικανοί αστροναύτες ψήφισαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη (vid)

Οι Ανίλ Μένον, Τζέσικα Γουότκινς και Λουκ Ντιλέινι συμμετείχαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους

Την ευκαιρία να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, είχαν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες της NASA. Ο Ανίλ Μένον, η Τζέσικα Γουότκινς και ο Λουκ Ντιλέινι ψήφισαν στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη.

Τη διαδικασία αποκάλυψε ο Μένον με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξηγώντας ότι τα τρία μέλη του αμερικανικού πληρώματος συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους και τα απέστειλαν με ασφαλή τρόπο στις αρμόδιες εκλογικές αρχές. «Ναι, μπορείτε να ψηφίσετε ακόμη και από το Διάστημα!», έγραψε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, οι τρεις αστροναύτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία από τον Διαστημικό Σταθμό, χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψουν στη Γη. Ο ίδιος, μάλιστα, κατέγραψε σε βίντεο τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του χώρο στον ISS ως αυτοσχέδιο εκλογικό θάλαμο. Αφού συμπλήρωσε το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο, το έστειλε στην κομητεία Χάρις του Τέξας, όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Πώς ψηφίζουν οι αστροναύτες από το Διάστημα

Η συμμετοχή στις εκλογές δεν αποτελεί κάτι καινούργιο για τους Αμερικανούς αστροναύτες. Η NASA έχει αναπτύξει ειδική διαδικασία που τους επιτρέπει να ψηφίζουν ακόμη και όταν βρίσκονται σε αποστολές μεγάλης διάρκειας εκτός Γης. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Near Space Network, του δικτύου επικοινωνιών που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Space Communications and Navigation (SCaN) της NASA. Το δίκτυο, υπό τη διαχείριση του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Goddard στο Μέριλαντ, επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και των επίγειων εγκαταστάσεων.

Οι αστροναύτες λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους, τα συμπληρώνουν και στη συνέχεια τα αποστέλλουν στη Γη μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Τα δεδομένα φτάνουν αρχικά στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA στο Χιούστον και από εκεί προωθούνται στις αρμόδιες εκλογικές υπηρεσίες. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύεται η μυστικότητα της ψήφου. Πρόσβαση στο περιεχόμενο του ψηφοδελτίου έχουν μόνο ο αστροναύτης που ψηφίζει και ο εξουσιοδοτημένος εκλογικός υπάλληλος.

Ο Ανίλ Μένον βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τις 14 Ιουλίου 2026. Έφτασε εκεί με το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-29, μαζί με τους κοσμοναύτες Πιοτρ Ντουμπρόφ και Άννα Κίκινα. Είναι γιατρός επειγόντων περιστατικών και στο παρελθόν είχε εργαστεί ως ο πρώτος ιατρός πτήσεων της SpaceX, συμμετέχοντας στην υποστήριξη της αποστολής Demo-2, κατά την οποία η εταιρεία μετέφερε για πρώτη φορά αστροναύτες στο Διάστημα. Επιλέχθηκε από τη NASA το 2021 και συμμετέχει σε αποστολή διάρκειας περίπου οκτώ μηνών στον ISS, όπου πραγματοποιούνται επιστημονικά πειράματα και δοκιμές τεχνολογιών για τη μελλοντική εξερεύνηση του Διαστήματος.

Η Τζέσικα Γουότκινς και ο Λουκ Ντιλέινι είναι τα άλλα δύο μέλη του αμερικανικού πληρώματος που συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Έφτασαν στον Διαστημικό Σταθμό την 1η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο αποστολής της SpaceX. Η συμμετοχή τους στις εκλογές δεν επηρέασε το πρόγραμμα των εργασιών και των επιστημονικών ερευνών που εκτελούν στον ISS.

Από το 1997 η δυνατότητα ψήφου από το Διάστημα

Η δυνατότητα των Αμερικανών αστροναυτών να ψηφίζουν ενώ βρίσκονται σε τροχιά θεσπίστηκε το 1997, όταν το Τέξας υιοθέτησε ειδική νομοθεσία που επέτρεψε τη συμμετοχή τους στις εκλογές από το Διάστημα. Την ίδια χρονιά, ο αστροναύτης Ντέιβιντ Γουλφ έγινε ο πρώτος Αμερικανός που ψήφισε εκτός Γης, ενώ βρισκόταν στον ρωσικό διαστημικό σταθμό Mir. Ακολούθησαν και άλλοι αστροναύτες. Ανάμεσά τους ήταν η Κέιτ Ρούμπινς, η οποία ψήφισε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις προεδρικές εκλογές του 2020. Αντίστοιχα, στις εκλογές του 2024, τέσσερις Αμερικανοί αστροναύτες συμμετείχαν στην ψηφοφορία ενώ βρίσκονταν στον ISS.

Στην πρωτοβουλία των τριών αστροναυτών αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, σχολιάζοντας με νόημα ότι βρίσκονται εκτός πλανήτη, αλλά παραμένουν παρόντες στην εκλογική διαδικασία. «Εκτός πλανήτη, αλλά και πάλι παρόντες για να ψηφίσουν», ανέφερε.

Η ψηφοφορία από τον Διαστημικό Σταθμό πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, από τις οποίες θα προκύψει η νέα σύνθεση του Κογκρέσου. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει τους συσχετισμούς δυνάμεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία για τα επόμενα δύο χρόνια. Για τους τρεις αστροναύτες, η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε έναν από τους πιο ασυνήθιστους χώρους ψηφοφορίας: τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος κινείται σε τροχιά γύρω από τη Γη, σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026

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