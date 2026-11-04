Έκαψαν ζευγάρι με βραστό νερό και απείλησαν να το σκοτώσουν: Άγρια ληστεία σε αγρόκτημα στη Νότια Αφρική

Με απειλές, ξυλοδαρμούς και εγκαύματα από καυτό νερό, οι δράστες ανάγκασαν τον ιδιοκτήτη να παραδώσει τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, από όπου έκλεψαν επτά όπλα και πυρομαχικά.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα ζευγάρι στη Νότια Αφρική, όταν τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο αγρόκτημά του, κοντά στην Πρετόρια, και το υπέβαλαν σε πολύωρα βασανιστήρια για να αποκτήσουν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο.

Θύματα της επίθεσης ήταν ο 67χρονος Les Brett και η 68χρονη σύζυγός του, Natasha. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι δράστες τους ανάγκασαν να γδυθούν, τους χτύπησαν και τους έριξαν καυτό νερό, απαιτώντας τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου. Όταν ο Les αρνήθηκε να συνεργαστεί, ένας από τους εισβολείς φέρεται να έβαλε ένα τυφέκιο AK-47 στο στόμα του και να πάτησε τη σκανδάλη, χωρίς όμως να εκπυρσοκροτήσει το όπλο.

Η σύζυγός του υπέστη ακόμη πιο φρικτή κακοποίηση, καθώς οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να της κόψουν τις θηλές με κόφτη μετάλλων και να την απείλησαν με βιασμό, ενώ ο σύζυγός της αναγκαζόταν να παρακολουθεί. Τα βασανιστήρια διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες και σταμάτησαν όταν ο άνδρας παρέδωσε τελικά τα κλειδιά.

Έκλεψαν επτά πυροβόλα όπλα

Από το χρηματοκιβώτιο οι δράστες αφαίρεσαν επτά πυροβόλα όπλα διαφορετικών διαμετρημάτων και πυρομαχικά, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκλεψαν επίσης κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό υπολογιστή και μετρητά. Όλα τα όπλα ήταν καταχωρημένα στο όνομα του Les Brett, ο οποίος διευθύνει το Dung Beetle Bush School, ένα ίδρυμα κατά της λαθροθηρίας, ενώ στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις και στην αστυνομία.

Φίλος του ζευγαριού, ο Warren Geddes, επέκρινε δημόσια τον χειρισμό της υπόθεσης από την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση αντιμετωπίζεται απλώς ως διάρρηξη κατοικίας, χωρίς να αναδεικνύεται η έκταση της βίαιης κακοποίησης. «Αυτή η επίθεση εναντίον των ηλικιωμένων μας είναι απερίγραπτα απεχθής», έγραψε στο Facebook.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η αστυνομία του Hartbeespoortdam επιβεβαίωσε ότι διερευνά ληστεία κατοικίας στην περιοχή Broederstroom. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρεις άγνωστοι άνδρες με μάσκες εισέβαλαν στο σπίτι από ξεκλείδωτη συρόμενη πόρτα, απαίτησαν χρήματα και στη συνέχεια αφαίρεσαν τα όπλα και τα πυρομαχικά από το χρηματοκιβώτιο.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα και αναζήτησε ιατρική βοήθεια, επιβεβαιώνοντας επίσης ότι οι δράστες φέρονται να του έριξαν καυτό νερό για να αποσπάσουν πληροφορίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, η όμως αστυνομία εκφράζει ανησυχία ότι τα κλεμμένα όπλα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

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