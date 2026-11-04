Τραμπ: Παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ (vid)

Την αύξηση στην τιμή της βενζίνης λόγω του πολέμου με το Ιράν συνέδεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την εκλογική ήττα, επιμένοντας ωστόσο ότι η στρατιωτική επιχείρηση ήταν αναγκαία

Την επίδραση που είχε ο πόλεμος με το Ιράν στο αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ αναγνώρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις απώλειες στην κάλπη με την προσωρινή άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εκτίμησε ότι η στρατιωτική σύγκρουση είχε σημαντικό αντίκτυπο στην εκλογική συμπεριφορά, καθώς προκάλεσε αύξηση στην τιμή της βενζίνης. «Πιστεύω ότι αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, διότι οδήγησε σε μια μικρή αύξηση της τιμής της βενζίνης βραχυπρόθεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

NOW: Trump admits he lost elections because of the Iran War: I think it’s largely true, because it drove the gasoline up a little bit short term. https://t.co/JnC2uZ8Mnl — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

Παρά την παραδοχή του για το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης, ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφαση να εμπλακούν οι ΗΠΑ στον πόλεμο, απαντώντας θετικά όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι άξιζε τον κόπο. Όπως υποστήριξε, η ενέργεια αυτή ήταν απαραίτητη για να αποτραπεί το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Το ζήτημα του Ιράν ήταν κάτι που έπρεπε να κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε», δήλωσε, επιμένοντας στη συγκεκριμένη επιλογή της κυβέρνησής του.

Η αναφορά στο Στενό του Ορμούζ και τον Χέγκσεθ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι πλέον μεγάλες ποσότητες πετρελαίου διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. «Στην αρχή, δεν υπήρχε καθόλου», σημείωσε, περιγράφοντας την αλλαγή στην εικόνα της ενεργειακής διακίνησης στην περιοχή. Οι δηλώσεις έγιναν στον Λευκό Οίκο, όπου συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού που έχει προαναγγείλει ο Τραμπ.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας του με τους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε εάν εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με τον ίδιο να απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, αντίστοιχη τοποθέτηση σχετικά με την εκλογική ήττα είχε κάνει και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ