Έπεσε στο κενό μαζί με τα δύο παιδιά του: Πατέρας και δύο παιδιά νεκροί σε υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας στην Πενσυλβάνια

Οι Αρχές στην Πενσυλβάνια διερευνούν τις συνθήκες θανάτου ενός πατέρα και των δύο παιδιών του, ηλικίας 6 και 8 ετών, σε περιστατικό που αντιμετωπίζεται ως δολοφονία και αυτοκτονία

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πίτσμπουργκ η υπόθεση θανάτου ενός 42χρονου πατέρα και των δύο παιδιών του, ηλικίας μόλις 6 και 8 ετών, καθώς οι τρεις τους βρέθηκαν νεκροί στη βάση πολυώροφου χώρου στάθμευσης στο Μάουντ Λέμπανον, με την αστυνομία να εξετάζει το περιστατικό ως υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον Πάτρικ Λιντς, τον οκτάχρονο γιο του, Τζέιμς, και την εξάχρονη κόρη του, Κάρολαϊν. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν περίπου στις 16:15 το απόγευμα της Τρίτης, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι ο πατέρας φέρεται να έριξε τα παιδιά από το ανώτερο επίπεδο του γκαράζ και στη συνέχεια να έπεσε και ο ίδιος.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και υγειονομικό προσωπικό, οι οποίοι επιχείρησαν να τους επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο, τα τραύματα ήταν τόσο σοβαρά που διαπιστώθηκε ο θάνατος και των τριών. Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Αλεγκένι έκανε λόγο για θανάτους που προκλήθηκαν από προφανή πτώση.

Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως δολοφονία και αυτοκτονία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, με τα κίνητρα πίσω από την τραγωδία ωστόσο, να παραμένουν άγνωστα, καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάουντ Λέμπανον, Τζέισον Χάμπερμαν, δήλωσε ότι οι Αρχές δεν αντιμετωπίζουν το συμβάν ως ατύχημα, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες και στους κατοίκους της περιοχής.

Όπως επισήμανε, η τραγωδία αναμένεται να αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην κοινότητα, καθώς πρόκειται για μια μικρή περιοχή όπου οι κάτοικοι γνωρίζονται μεταξύ τους, ενώ εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του, ανέφερε πως «Όλοι στην κοινότητα του Μάουντ Λέμπανον θα γνωρίζουν κάποιον που εμπλέκεται σε αυτό το περιστατικό».

Οι ερευνητές έχουν αποκλείσει ένα μαύρο αυτοκίνητο που συνδέεται με την οικογένεια, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό από ποιο ακριβώς ύψος σημειώθηκαν οι πτώσεις.

Dad throws his two young kids from parking garage before jumping in shocking murder-suicide https://t.co/Quv8qhRv5Y https://t.co/eV1XTSPXKP — New York Post (@nypost) November 4, 2026

Κλειστά δύο δημοτικά σχολεία

Η τραγωδία έχει προκαλέσει αναστάτωση και στον εκπαιδευτικό χώρο της περιοχής, καθώς η σχολική περιφέρεια του Μάουντ Λέμπανον ανακοίνωσε ότι δύο δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη, ως ένδειξη πένθους, σύμφωνα με τη New York Post.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με βασικό ζητούμενο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική απώλεια των τριών μελών της οικογένειας.

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