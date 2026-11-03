Park Jin Hyok: Ο Βορειοκορεάτης χάκερ πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις

Από την επίθεση στη Sony Pictures και το WannaCry μέχρι την κλοπή 81 εκατ. δολαρίων από την Κεντρική Τράπεζα του Μπανγκλαντές

Ο Park Jin Hyok είνα o Βορειοκορεάτης προγραμματιστής που έχει βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών για τη συμμετοχή του σε διεθνή συνωμοσία κυβερνοεπιθέσεων και οικονομικών εγκλημάτων. Το όνομά του συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο γνωστές ψηφιακές επιθέσεις της τελευταίας δεκαετίας, μεταξύ των οποίων εκείνη στη Sony Pictures το 2014, η κλοπή χρημάτων από την Κεντρική Τράπεζα του Μπανγκλαντές το 2016 και η παγκόσμια εξάπλωση του κακόβουλου λογισμικού WannaCry το 2017.

Το FBI τον περιγράφει ως Βορειοκορεάτη πολίτη και προγραμματιστή που φέρεται να συμμετείχε σε ευρεία εγκληματική συνωμοσία, η οποία αποδίδεται σε ομάδα χάκερ που συνδέεται με τις υπηρεσίες της Βόρειας Κορέας. Ερευνητές κυβερνοασφάλειας έχουν συνδέσει τη συγκεκριμένη ομάδα με την ονομασία Lazarus Group, ενώ σε αυτήν αποδίδονται επιθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και κρατικές υποδομές.

Η επίθεση στη Sony Pictures και το WannaCry

Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις με τις οποίες συνδέθηκε το όνομα του Park Jin Hyok αφορά την κυβερνοεπίθεση στη Sony Pictures Entertainment, τον Νοέμβριο του 2014. Οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας, έκλεψαν εμπιστευτικά δεδομένα και στη συνέχεια δημοσιοποίησαν μεγάλο όγκο εσωτερικών αρχείων και επικοινωνιών. Η επίθεση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της εταιρείας και συνοδεύτηκε από απειλές προς εργαζομένους της. Η υπόθεση έλαβε διεθνείς διαστάσεις, ενώ οι αμερικανικές αρχές απέδωσαν την επιχείρηση στη Βόρεια Κορέα.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2017, το WannaCry εξαπλώθηκε σε υπολογιστικά συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κακόβουλο λογισμικό «κλείδωνε» τα αρχεία των χρηστών και απαιτούσε λύτρα για την αποκατάστασή τους. Ανάμεσα στους οργανισμούς που επηρεάστηκαν ήταν και νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες υγείας. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης συμπεριέλαβε τόσο την επίθεση στη Sony όσο και το WannaCry στις δραστηριότητες της συνωμοσίας για την οποία κατηγορήθηκε ο Park.

Σημαντικό κεφάλαιο στην υπόθεση αποτελεί και η επίθεση στην Κεντρική Τράπεζα του Μπανγκλαντές, το 2016. Οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο σύστημα της τράπεζας και επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν παράνομες μεταφορές χρημάτων μέσω του διεθνούς δικτύου πληρωμών. Από τις ενέργειές τους αφαιρέθηκαν 81 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς στις Φιλιππίνες. Η υπόθεση θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ψηφιακής ληστείας χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης συμπεριέλαβε και αυτή την επίθεση στο κατηγορητήριο που παρουσίασε το 2018, συνδέοντάς την με την ευρύτερη δράση της ομάδας στην οποία φέρεται να συμμετείχε ο Park.

Τι αναφέρει το FBI για τον Park Jin Hyok

Το FBI έχει δημοσιεύσει ειδική καταχώριση για τον Park Jin Hyok στη λίστα καταζητούμενων προσώπων. Στην περιγραφή του αναφέρει ότι πρόκειται για Βορειοκορεάτη πολίτη, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική συνωμοσία με αντικείμενο κυβερνοεπιθέσεις, απάτες και κλοπές χρημάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το πρώτο ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψής του εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου 2018, ενώ ακολούθησε νέο ένταλμα στις 8 Δεκεμβρίου 2020. Το FBI αναφέρει επίσης ότι έχουν δηλωθεί διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης για τον ίδιο, το 1981 και το 1984. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι οι αμερικανικές αρχές δεν τον περιγράφουν ως αρχηγό της Lazarus Group, αλλά ως φερόμενο συμμετέχοντα σε μια ευρύτερη συνωμοσία, στην οποία εμπλέκονται ομάδες που ερευνητές έχουν ονομάσει Lazarus Group και APT38.



Η υπόθεση της Binance και όσα δεν έχουν επιβεβαιωθεί

Το όνομα του Park έχει επανέλθει στη δημοσιότητα με αφορμή αναφορές για κυβερνοεπίθεση στην Binance και την εμπλοκή βορειοκορεατικών ομάδων χάκερ σε υποθέσεις κλοπής κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, χρειάζεται να γίνει μια σαφής διάκριση: η σύνδεση μιας επίθεσης με τη Βόρεια Κορέα ή με ομάδες που αποδίδονται στη Lazarus δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι ο Park Jin Hyok συμμετείχε προσωπικά σε αυτήν. Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του FBI ότι ο ίδιος κατονομάστηκε ως δράστης της συγκεκριμένης επίθεσης, ούτε ότι είναι ο επικεφαλής της ομάδας.

Επομένως, ο Park Jin Hyok παραμένει ένα πρόσωπο που αναζητούν οι αμερικανικές αρχές για τις υποθέσεις κυβερνοεγκλήματος που του αποδίδονται, με το ιστορικό των επιθέσεων στις οποίες φέρεται να συμμετείχε να εξηγεί γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

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