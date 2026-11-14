Γλυπτά του Παρθενώνα: Η επιστροφή τους κερδίζει «έδαφος» στη βρετανική κοινή γνώμη

Νέα δημοσκόπηση της YouGov για λογαριασμό του Parthenon Project καταγράφει την υποστήριξη της πλειονότητας των Βρετανών στην επιστροφή των Γλυπτών

Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς τάσσονται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της YouGov, την οποία παρουσιάζουν οι βρετανικοί Times. Η έρευνα αποτυπώνει τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι σε ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό εδώ και δεκαετίες, με μόλις έναν στους πέντε ερωτηθέντες να επιθυμεί την παραμονή των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο.

Συγκεκριμένα, το 52% των συμμετεχόντων υποστηρίζει τη μόνιμη επιστροφή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, ακόμη και χωρίς την προϋπόθεση ανταποδοτικού δανεισμού ελληνικών αρχαιοτήτων. Αντίθετα, το 20% θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνουν στο Λονδίνο. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, σε δείγμα 2.452 ενηλίκων, για λογαριασμό του Parthenon Project, οργανισμού που προωθεί την επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα.

Στο 58% η υποστήριξη με μια πολιτιστική συμφωνία

Ακόμη μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνει η πρόταση για την επιστροφή των Γλυπτών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, τα Γλυπτά θα επέστρεφαν μόνιμα στην Αθήνα και τα βρετανικά μουσεία θα είχαν τη δυνατότητα να φιλοξενούν σημαντικές ελληνικές αρχαιότητες και εκθέσεις μέσω δανεισμών, ακόμη και αντικείμενα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο εξωτερικό.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, το 58% των Βρετανών δηλώνει ότι θα υποστήριζε μια τέτοια συμφωνία, ενώ μόλις το 9% εκφράζει την αντίθεσή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πολιτική διάσταση των ευρημάτων. Η πρόταση συγκεντρώνει την υποστήριξη του 72% των ψηφοφόρων των Εργατικών, του 60% των Συντηρητικών και του 44% των υποστηρικτών του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ. Μάλιστα, το 32% όσων αρχικά υποστήριζαν ότι τα Γλυπτά πρέπει να παραμείνουν στο Λονδίνο αλλάζει στάση όταν παρουσιάζεται η προοπτική μιας ευρύτερης πολιτιστικής συμφωνίας.

Τι πιστεύουν οι Βρετανοί για την επιστροφή των Γλυπτών

Η έρευνα εξέτασε και τα επιχειρήματα που προβάλλονται υπέρ και κατά της επανένωσης των Γλυπτών. Το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ της επιστροφής είναι ότι τα τμήματα του Παρθενώνα που βρίσκονται σήμερα διασκορπισμένα μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ξανά ως ενιαίο σύνολο, όπως είχαν αρχικά δημιουργηθεί. Το 70% των ερωτηθέντων έκρινε πειστική αυτή την άποψη, ενώ μόλις το 16% δεν πείστηκε.

Παράλληλα, το 65% θεωρεί πειστικό το επιχείρημα ότι μια πολιτιστική συνεργασία θα επέτρεπε στα βρετανικά μουσεία να φιλοξενούν άλλες σημαντικές ελληνικές αρχαιότητες. Αντίθετα, μικρότερη αποδοχή συγκεντρώνουν τα επιχειρήματα υπέρ της παραμονής των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Το 35% θεωρεί πειστική την άποψη ότι οι επισκέπτες μπορούν να τα θαυμάζουν μαζί με έργα άλλων πολιτισμών, ενώ το 33% συμφωνεί ότι πρέπει να παραμείνουν στο Λονδίνο επειδή εκτίθενται εκεί εδώ και περίπου 200 χρόνια. Επιπλέον, το 56% των Βρετανών εκτιμά ότι η επιστροφή των Γλυπτών θα είχε θετική επίδραση στην εικόνα της σύγχρονης Βρετανίας, έναντι μόλις 9% που προβλέπει αρνητικό αντίκτυπο. Το 70% θεωρεί επίσης ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο

Παρά τη θετική στάση της βρετανικής κοινής γνώμης, η επιστροφή των Γλυπτών εξακολουθεί να προσκρούει σε σημαντικά εμπόδια. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, έχει πραγματοποιήσει επαφές με την ελληνική πλευρά για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης. Ωστόσο, βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει το ζήτημα της κυριότητας των Γλυπτών.

Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει νόμιμο δικαίωμα ιδιοκτησίας τους, ενώ η βρετανική νομοθεσία του 1963 περιορίζει τη δυνατότητα των διαχειριστών του μουσείου να απομακρύνουν οριστικά αντικείμενα από τις συλλογές του.

Το Parthenon Project, που ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Γιάννη Λέφα, προωθεί μια λύση πολιτιστικής συνεργασίας, η οποία θα συνδυάζει τη μόνιμη επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα με τη φιλοξενία σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων σε μουσεία της Βρετανίας. Η νέα δημοσκόπηση προσθέτει ένα σημαντικό στοιχείο στη συζήτηση, καθώς δείχνει ότι η επιστροφή των Γλυπτών συγκεντρώνει πλέον την υποστήριξη της πλειονότητας των Βρετανών, ακόμη και χωρίς την προϋπόθεση μιας συμφωνίας ανταλλαγής πολιτιστικών θησαυρών.

Thanks to @TheTimes for covering our @YouGov survey results, revealing only one in five Britons now think the #ParthenonSculptures should remain in the British Museum and that support for return increased when tied in with a reciprocal loan of artefacts https://t.co/7TtHL5rVhZ — Parthenon Project (@UniteParthenon) November 14, 2026

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