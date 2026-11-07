Το λάθος που πρέπει να αποφύγετε όταν παίρνετε μετφορμίνη: Τι συμβουλεύει φαρμακοποιός

Η μετφορμίνη, ένα από τα πιο διαδεδομένα φάρμακα για τον διαβήτη τύπου 2, μπορεί να προκαλέσει ναυτία και διάρροια. Φαρμακοποιός εξηγεί πώς περιορίζονται οι ενοχλήσεις.

Η ναυτία, η διάρροια και ο πόνος στην κοιλιά είναι μερικές από τις ενοχλήσεις που μπορεί να εμφανίσουν όσοι λαμβάνουν μετφορμίνη, ένα από τα συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα παγκοσμίως. Περίπου 120 εκατομμύρια άνθρωποι το χρησιμοποιούν τακτικά, κυρίως για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2.

Η μετφορμίνη βοηθά τον οργανισμό να διαχειρίζεται καλύτερα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, ενώ χορηγείται και σε ορισμένες περιπτώσεις συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα.

Ο φαρμακοποιός Raj Patel, μέσα από βίντεο στο TikTok, εξήγησε ότι οι γαστρεντερικές παρενέργειες εμφανίζονται συχνότερα στην αρχή της θεραπείας ή όταν αυξάνεται η δοσολογία. Στους περισσότερους ασθενείς, πάντως, τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά, καθώς ο οργανισμός προσαρμόζεται στο φάρμακο.

Τα γνωστά φάρμακα που περιέχουν μετφορμίνη ως δραστική ουσία είναι τα Glucophage, Glucoformin, Glycofren, Metformin Mylan, Metformin Actavis και Metformin Aurobindo.

Πώς να περιορίσετε τις ενοχλήσεις

Η βασική συμβουλή του Patel είναι να λαμβάνεται κάθε δόση μαζί με το φαγητό ή αμέσως μετά το γεύμα. Όπως ανέφερε, αυτή η απλή αλλαγή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον περιορισμό των ενοχλήσεων. Εάν, παρά το πέρασμα του χρόνου, η διάρροια ή οι πόνοι στην κοιλιά επιμένουν ή επανεμφανίζονται, ο ασθενής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον γιατρό του.

Ο φαρμακοποιός επισήμανε ότι, όταν κάποιος αρχίζει να οργανώνει την καθημερινότητά του με βάση την ανάγκη να βρίσκεται κοντά σε τουαλέτα, είναι πιθανό το φάρμακο να ευθύνεται για το πρόβλημα. Τόσο το βρετανικό NHS όσο και η οργάνωση Diabetes UK συστήνουν τη λήψη της μετφορμίνης με τροφή, ώστε να περιορίζεται η ναυτία. Στις πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνονται επίσης ο έμετος, η απώλεια όρεξης και η μεταλλική γεύση στο στόμα.

Ποιες παρενέργειες χρειάζονται προσοχή

Μια πιθανή μακροχρόνια συνέπεια της θεραπείας, ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις, είναι η μείωση των επιπέδων της βιταμίνης Β12. Η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι απαραίτητη για την υγεία των νεύρων και την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες, αλλά χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.

Εάν κάποιος που λαμβάνει μετφορμίνη αισθανθεί έντονη αδιαθεσία, σοβαρή κόπωση, παρουσιάσει γρήγορη ή επιφανειακή αναπνοή, ασυνήθιστα χαμηλή θερμοκρασία σώματος ή αργό καρδιακό ρυθμό, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με γιατρό ή με τις υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας. Επίσης, το κιτρίνισμα του δέρματος ή του λευκού μέρους των ματιών μπορεί να αποτελεί ένδειξη ηπατικού προβλήματος και απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Εάν παρουσιαστεί ξαφνικό πρήξιμο στα χείλη, στο στόμα, στη γλώσσα ή στον λαιμό, ή δυσκολία στην αναπνοή, απαιτείται άμεση κλήση στο 112.

Παράλληλα, η μετφορμίνη εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Ορισμένες μελέτες έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφέρει οφέλη και στη λειτουργία του εγκεφάλου, με πιθανές επιδράσεις που έχουν συγκριθεί με εκείνες της τακτικής σωματικής άσκησης. Τα ευρήματα αυτά, ωστόσο, δεν αποτελούν λόγο για να παραμελείται η άσκηση ή η ιατρική παρακολούθηση.

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