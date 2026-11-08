Ύπνος και καθημερινότητα: Τα όρια ανάμεσα στο φυσιολογικό και το ανησυχητικό

Η Ψυχίατρος – Υπνίατρος MSc Ιατρικής του Ύπνου, Πέρσα Παπαθεοδοσίου, εξηγεί στο Newsbomb πότε ο πολύς ή λίγος ύπνος γίνεται ανησυχητικός και ποια σημάδια πρέπει να μας οδηγήσουν σε αξιολόγηση από ειδικό. Όπως τονίζει, δεν έχει σημασία μόνο ο αριθμός των ωρών ύπνου, αλλά κυρίως οι αλλαγές στις συνήθειες και η παρουσία ημερήσιας υπνηλίας.

Ο ύπνος αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για τη σωματική και ψυχική υγεία, όμως στην εποχή της συνεχούς συνδεσιμότητας και των γρήγορων ρυθμών ζωής μοιάζει συχνά να περνά σε δεύτερη μοίρα. Από τη χρόνια αϋπνία μέχρι την υπνική άπνοια και από τη χρήση των οθονών μέχρι τη στέρηση ύπνου λόγω καθημερινών απαιτήσεων, οι διαταραχές του ύπνου απασχολούν όλο και περισσότερους ανθρώπους.

Για το πώς διαμορφώνεται σήμερα η «υγεία του ύπνου», ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι αλλά και ποια όρια πρέπει να μας προβληματίζουν, μιλά στο Newsbomb η Ψυχίατρος – Υπνίατρος MSc Ιατρικής του Ύπνου, Πέρσα Παπαθεοδοσίου.

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