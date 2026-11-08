Τι θα συμβεί στο μυαλό σου αν σταματήσεις την γκρίνια για 7 ημέρες;

Από την κίνηση και τις δουλειές του σπιτιού μέχρι τους ανθρώπους που μας εκνευρίζουν, πάντα κάτι θα μας χαλάσει τη διάθεση. Τι θα γίνει όμως αν σταματούσες την γκρίνια;

«Πάλι κίνηση!», «Δεν προλαβαίνω τίποτα», «Γιατί πρέπει πάντα να τα κάνω όλα εγώ;», «Κανείς δεν σκέφτεται τους άλλους». Αν κάνεις μια μικρή αναδρομή στην ημέρα σου, είναι πολύ πιθανό να αναγνωρίσεις την γκρίνια σε αυτές τις φράσεις.

Άλλωστε, η γκρίνια και το παράπονο έχει γίνει σχεδόν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το μοιραζόμαστε με τη φίλη μας στον καφέ, το συζητάμε στο τηλέφωνο με τη μαμά μας, το εκφράζουμε στον σύντροφό μας επιστρέφοντας από τη δουλειά. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, μια μικρή ενόχληση μπορεί να γίνει το βασικό θέμα της ημέρας μας.

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