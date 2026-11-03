Φοιτητής έφτιαξε drone στο δωμάτιό του και το έφτασε στα 790 χλμ./ώρα: Κυνηγά έπαθλο 800.000 δολαρίων

Με τζετ κινητήρα, σώμα από ανθρακονήματα και κόστος 13.000 δολάρια, το Reaper αποτελεί το φιλόδοξο εγχείρημα ενός νεαρού φοιτητή στις ΗΠΑ.

Ένας φοιτητής αεροναυπηγικής στις ΗΠΑ αποφάσισε να μετατρέψει το δωμάτιο της φοιτητικής του εστίας σε εργαστήριο και το αποτέλεσμα ξεπερνά κάθε προσδοκία. Ο Τόμας Σάλβο, που σπουδάζει στο Georgia Institute of Technology, κατασκεύασε ένα μικρό αεροσκάφος με κινητήρα τζετ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έφτασε την ταχύτητα των 790 χιλιομέτρων την ώρα, έχοντας παράλληλα φορτίο περίπου 1,2 κιλών.

Το εγχείρημά του ονομάζεται Reaper και δεν πρόκειται απλώς για ένα γρήγορο τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος. Ο νεαρός δημιουργός του έχει πλέον έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο: να καταφέρει να ξεπεράσει την ταχύτητα του ήχου και να διεκδικήσει ένα έπαθλο 800.000 δολαρίων.

Το drone των 13.000 δολαρίων

Ο Σάλβο κατασκεύασε τρία αεροσκάφη Reaper, σχεδιάζοντας ο ίδιος την κατασκευή τους. Το σώμα τους αποτελείται από ανθρακονήματα, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει μια ειδικά σχεδιασμένη δομή που περιορίζει το βάρος. Κάθε ένα από αυτά κόστισε περίπου 13.000 δολάρια και ζυγίζει γύρω στα πέντε κιλά.

Η πρόωση γίνεται με έναν μικρό αεριοστρόβιλο κινητήρα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα εξάρτημα που κατασκευάστηκε με τρισδιάστατη εκτύπωση από τιτάνιο. Η συγκεκριμένη αλλαγή επέτρεψε στον κινητήρα να τοποθετηθεί σε διαφορετικό σημείο, βελτιώνοντας την κατανομή του βάρους χωρίς να χρειαστεί να προστεθεί επιπλέον υλικό.

Σύμφωνα με τον Σάλβο, το Reaper μπορεί να διατηρήσει την κορυφαία ταχύτητά του για περίπου τέσσερα λεπτά. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η πρόσφατη πτήση έφτασε τα 790 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας την επίδοση των 748 χλμ./ώρα που αναφέρει ως προηγούμενο σημείο αναφοράς για τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ. Η συγκεκριμένη επίδοση, πάντως, δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί επίσημα.

Το έπαθλο των 800.000 δολαρίων

Το μεγάλο όνειρο του φοιτητή συνδέεται με μια πρόκληση που έχει ανακοινώσει ο Μπλέικ Σολ, διευθύνων σύμβουλος της Boom Supersonic. Το έπαθλο φτάνει τα 800.000 δολάρια και απευθύνεται σε ερασιτέχνες κατασκευαστές που θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα αεροσκάφος ικανό να ξεπεράσει το φράγμα του ήχου.

Οι προϋποθέσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Το αεροσκάφος πρέπει να πετάξει ταχύτερα από τον ήχο για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα, χωρίς να βρίσκεται σε κατακόρυφη βουτιά, και στη συνέχεια να προσγειωθεί χωρίς να καταστραφεί. Επιπλέον, πρέπει να ολοκληρώσει δύο επιτυχημένες πτήσεις μέσα στην ίδια ημέρα, χωρίς να αλλάξει η βασική του κατασκευή.

Το Reaper βρίσκεται ακόμη μακριά από αυτόν τον στόχο. Η ταχύτητα των 790 χλμ./ώρα υπολείπεται σημαντικά των περίπου 1.235 χλμ./ώρα που αντιστοιχούν στην ταχύτητα του ήχου στο επίπεδο της θάλασσας.

Ο Σάλβο εκτιμά ότι οι επόμενες δοκιμές και ορισμένες βελτιώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν το αεροσκάφος πάνω από τα 800 χλμ./ώρα. Το αν θα καταφέρει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα παραμένει ανοιχτό. Προς το παρόν, πάντως, ένας φοιτητής που ξεκίνησε να κατασκευάζει ένα αεροσκάφος στο δωμάτιό του έχει βάλει έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: να σπάσει το φράγμα του ήχου και να κερδίσει ένα από τα πιο ασυνήθιστα έπαθλα στον κόσμο της αεροναυπηγικής.

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