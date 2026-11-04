«Επανάσταση» στην ενέργεια: Οι θερμικές μπαταρίες που αποθηκεύουν θερμότητα στους 2.800 βαθμούς Κελσίου

Μια διαφορετική μέθοδο αποθήκευσης ενέργειας δοκιμάζει η Antora Energy, αξιοποιώντας την περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα για να θερμάνει μπλοκ άνθρακα

Μια νέα τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας, που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τροφοδοτούνται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δοκιμάζεται στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τις λεγόμενες θερμικές μπαταρίες (thermal batteries), οι οποίες αντί να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια με τον συμβατικό τρόπο, τη μετατρέπουν σε θερμότητα και τη διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Την τεχνολογία αναπτύσσει η Antora Energy, η οποία εδώ και περίπου έναν χρόνο δοκιμάζει το έργο Big Stone στη Νότια Ντακότα. Το σύστημα αξιοποιεί την πλεονάζουσα ενέργεια από κοντινά αιολικά πάρκα, μετατρέποντάς την σε θερμότητα, η οποία αποθηκεύεται σε ειδικά μονωμένα μπλοκ συμπαγούς άνθρακα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους μπορεί να φτάσει έως και τους 2.800 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα μπλοκ έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τη θερμότητα για ημέρες. Όταν υπάρχει ανάγκη, η αποθηκευμένη ενέργεια απελευθερώνεται και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού, ο οποίος τροφοδοτεί τις βιομηχανικές διεργασίες γειτονικού διυλιστηρίου βιοκαυσίμων.

Πώς λειτουργούν οι θερμικές μπαταρίες

Η βασική ιδέα πίσω από την τεχνολογία είναι σχετικά απλή. Τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα παράγουν συχνά περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση χρειάζεται το δίκτυο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Αντί αυτή η περίσσεια να μένει αναξιοποίητη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση των ειδικών μπλοκ άνθρακα. Στη συνέχεια, η θερμότητα αποθηκεύεται και αξιοποιείται όταν τη χρειάζεται μια βιομηχανική εγκατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ανάγκη καύσης φυσικού αερίου ή άνθρακα για την παραγωγή θερμότητας και ατμού.

Σύμφωνα με την Antora Energy, οι θερμικές μπαταρίες της αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους με τη μορφή θερμότητας σε μονωμένα μπλοκ στερεού άνθρακα. Η θερμότητα μπορεί να παρέχεται συνεχώς για βιομηχανικές διεργασίες ή να μετατρέπεται ξανά σε ηλεκτρική ενέργεια. Ένα ακόμη στοιχείο που προβάλλει η εταιρεία είναι ότι η τεχνολογία της δεν εξαρτάται από κρίσιμα ορυκτά με περιορισμένη διαθεσιμότητα, καθώς χρησιμοποιεί υλικά που χαρακτηρίζει ασφαλή και άφθονα.

Μπορούν να αξιοποιηθούν σε εργοστάσια και κέντρα δεδομένων

Οι θερμικές μπαταρίες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της ενεργειακής βιομηχανίας, καθώς μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα από τα βασικά προβλήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: τη διαλείπουσα παραγωγή. Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι διαθέσιμες σε διαφορετικές ποσότητες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας. Η δυνατότητα αποθήκευσης της περίσσειας παραγωγής και αξιοποίησής της αργότερα θα μπορούσε να προσφέρει στις βιομηχανίες μια πιο σταθερή πηγή θερμότητας, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times στις 29 Οκτωβρίου 2026, οι ειδικοί βλέπουν σημαντικές προοπτικές στην τεχνολογία, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε εργοστάσια αλλά και σε εγκαταστάσεις με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, όπως τα κέντρα δεδομένων. «Θέλουμε αυτή να είναι μια παγκόσμια ενεργειακή λύση. Θέλουμε να μπορούμε να παρέχουμε φθηνή και αξιόπιστη ενέργεια σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου», δήλωσε ο Τζάστιν Μπριγκς, συνιδρυτής και διευθυντής λειτουργιών της Antora Energy. Από την πλευρά του, ο Τζέφρι Ρίσμαν, ανώτερο στέλεχος του οργανισμού Energy Innovation, χαρακτήρισε την τεχνολογία ιδιαίτερα υποσχόμενη, εκτιμώντας ότι η αποθήκευση θερμικής ενέργειας θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς μια καθαρότερη βιομηχανία και ένα καθαρότερο ηλεκτρικό δίκτυο.

Τα εμπόδια πριν από τη μαζική εφαρμογή

Παρά τις προοπτικές, η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, χωρίς να αυξάνεται υπερβολικά το κόστος. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο τα υλικά των μπαταριών μπορούν να αντέξουν τη συνεχή έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες χωρίς να υποβαθμίζεται η απόδοσή τους.

Επιπλέον, σε αρκετές περιοχές οι ισχύοντες κανονισμοί δυσκολεύουν την αξιοποίηση της φθηνής περίσσειας ανανεώσιμης ενέργειας από τέτοιου είδους συστήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι θερμικές μπαταρίες αποτελούν μια διαφορετική προσέγγιση στην αποθήκευση ενέργειας, με στόχο να αξιοποιείται καλύτερα η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και να μειώνεται η ανάγκη για ορυκτά καύσιμα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ