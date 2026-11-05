Η Γη απέκτησε ένα νέο μίνι «φεγγάρι»: Αστεροειδής ενός μέτρου προσωρινά σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη

Ένα μικροσκοπικό φυσικό σώμα κάνει προσωρινά κύκλους γύρω από τον πλανήτη μας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης

Έναν προσωρινό επισκέπτη έχει αποκτήσει η Γη. Πρόκειται για τον αστεροειδή 2026 QQ8, ένα μικροσκοπικό φυσικό σώμα διαμέτρου περίπου ενός μέτρου, το οποίο αιχμαλωτίστηκε από τη βαρύτητα του πλανήτη μας και κινείται προσωρινά σε τροχιά γύρω του. Η παραμονή του αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου, όταν θα συνεχίσει το ταξίδι του γύρω από τον Ήλιο.

Ο αστεροειδής εντοπίστηκε στις 20 Αυγούστου από τον Ούγγρο αστρονόμο Krisztián Sárneczky. Αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες για το αν επρόκειτο για φυσικό ουράνιο σώμα ή για ανθρώπινο διαστημικό σκουπίδι. Τελικά, το Κέντρο Μικρών Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για φυσικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο 2026 QQ8 πλησίασε τη Γη τον Απρίλιο και στις 1 Μαΐου η βαρύτητα του πλανήτη τον έθεσε σε προσωρινή τροχιά. Η κοντινότερη προσέγγισή του καταγράφηκε στις 18 Αυγούστου, σε απόσταση περίπου 537.000 χιλιομέτρων, δηλαδή περίπου 1,5 φορά την απόσταση Γης-Σελήνης, αλλά δεν αναμένεται να πλησιάσει περισσότερο ούτε υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης.

Ποια είναι η διαφορά από τους ψευδοδορυφόρους

Τα «μίνι φεγγάρια» είναι μικροί αστεροειδείς ή κομήτες που αιχμαλωτίζονται προσωρινά από τη βαρύτητα ενός πλανήτη. Κάνουν μία ή περισσότερες περιφορές γύρω του και στη συνέχεια επιστρέφουν στην τροχιά τους γύρω από τον Ήλιο. Η Γη μπορεί να έχει περισσότερα από ένα τέτοια αντικείμενα ταυτόχρονα.

Τον Αύγουστο του 2024, για παράδειγμα, είχε δύο προσωρινούς δορυφόρους, ένας εκ των οποίων, ο 2024 PT5, παρουσίαζε χημικές ομοιότητες με τη Σελήνη και ενδέχεται να προερχόταν από αυτήν. Διαφορετικοί είναι οι λεγόμενοι ψευδοδορυφόροι (quasi-moons). Αυτά τα σώματα δεν είναι βαρυτικά δεσμευμένα με τη Γη, αλλά κινούνται γύρω από τον Ήλιο σε τροχιές που δημιουργούν την εντύπωση ότι συνοδεύουν τον πλανήτη μας.

Πότε μπορεί να επιστρέψει

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το EarthSky, ο 2026 QQ8 φαίνεται να πλησιάζει τη Γη περίπου κάθε δέκα χρόνια. Το 1965 πέρασε σχετικά κοντά, χωρίς να αιχμαλωτιστεί από τη βαρύτητά της. Αντίστοιχη προσέγγιση αναμένεται το 2058, χωρίς να προβλέπεται ότι θα γίνει ξανά προσωρινός δορυφόρος.

Η μελέτη τέτοιων αντικειμένων βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη σύσταση και την προέλευση των αστεροειδών, αλλά και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για πιθανούς κινδύνους από σώματα που πλησιάζουν τη Γη.

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