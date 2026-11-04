Νόμιζαν πως ανακάλυψαν τον αρχαιότερο γαλαξία μέχρι που... άρχισε να κινείται: Ανατροπή στην αστρονομία

Ένα αντικείμενο που αρχικά θεωρήθηκε ότι εκπέμπει φως μόλις 100 εκατ. χρόνια μετά το Big Bang φαίνεται πως βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη Γη, περίπου 2.400 έτη φωτός μακριά

Ένα από τα πιο αινιγματικά αντικείμενα που εντόπισε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς υπήρχε η πιθανότητα να πρόκειται για τον αρχαιότερο γαλαξία που έχει παρατηρηθεί ποτέ. Νεότερη μελέτη, ωστόσο, οδηγεί σε μια εντελώς διαφορετική εκτίμηση: το αντικείμενο με την ονομασία Capotauro φαίνεται πως δεν βρίσκεται στις απαρχές του Σύμπαντος, αλλά πολύ πιο κοντά στη Γη, πιθανότατα ως ένας εξαιρετικά ψυχρός καφέ νάνος.

Το Capotauro εντοπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS) και έγινε γνωστό τον Οκτώβριο του 2025. Η αρχική ανάλυση των δεδομένων έδειχνε ότι, εφόσον επρόκειτο πράγματι για γαλαξία, το φως του θα είχε ξεκινήσει το ταξίδι του περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang).

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποτελούσε μεγάλη πρόκληση για τα σημερινά μοντέλα σχηματισμού γαλαξιών, καθώς θα σήμαινε ότι σύνθετες κοσμικές δομές δημιουργήθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση του Σύμπαντος.

Ένας γαλαξίας που θα ανέτρεπε τα δεδομένα

Για να γίνει αντιληπτό πόσο πρώιμη θα ήταν μια τέτοια ανακάλυψη, οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν συχνά το λεγόμενο «κοσμικό ημερολόγιο». Σε αυτή την αναλογία, ολόκληρη η ιστορία του Σύμπαντος συμπυκνώνεται σε ένα έτος: το Big Bang τοποθετείται τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου, ο σχηματισμός του Γαλαξία μας την 1η Μαρτίου και η δημιουργία της Γης στις 14 Σεπτεμβρίου.

Οι άνθρωποι εμφανίζονται μόλις λίγα λεπτά πριν από την αλλαγή του χρόνου, στις 31 Δεκεμβρίου. Οι αρχαιότεροι γνωστοί υποψήφιοι γαλαξίες τοποθετούνται περίπου στις 7 και 8 Ιανουαρίου, με τον Capotauro, εφόσον η αρχική εκτίμηση ήταν σωστή, να είχε σχηματιστεί ήδη από τις πρώτες ώρες της 4ης Ιανουαρίου.

Υπήρχε, ωστόσο, μια βασική αβεβαιότητα: οι αστρονόμοι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν με βεβαιότητα αν το αντικείμενο ήταν πράγματι ένας τόσο μακρινός γαλαξίας.

Το στοιχείο που άλλαξε την εικόνα

Η απόσταση των ουράνιων αντικειμένων δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται η απόσταση ενός αντικειμένου στη Γη. Οι επιστήμονες βασίζονται, μεταξύ άλλων, στην ερυθρομετατόπιση του φωτός, δηλαδή στη μετατόπιση του μήκους κύματος προς το ερυθρό καθώς το φως ταξιδεύει μέσα στο διαστελλόμενο Σύμπαν.

Στην περίπτωση του Capotauro, το αντικείμενο εμφανιζόταν στις εικόνες του James Webb σε μεγαλύτερα μήκη κύματος, αλλά όχι στις εικόνες που αντιστοιχούσαν σε μικρότερα. Το χαρακτηριστικό αυτό ερμηνεύτηκε αρχικά ως ένδειξη ότι το φως του είχε απορροφηθεί από υδρογόνο, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει έναν εξαιρετικά μακρινό γαλαξία.

Η ίδια εικόνα, όμως, μπορεί να προκύψει και από διαφορετικά ουράνια σώματα, καθώς οι καφέ νάνοι, για παράδειγμα, απορροφούν ευρείες περιοχές του φωτεινού φάσματος και μπορούν να εμφανίσουν χαρακτηριστικά που θυμίζουν εκείνα πολύ μακρινών γαλαξιών. Η νέα έρευνα, με επικεφαλής τον F.-Y. F. Liu από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, αξιοποίησε ένα διαφορετικό στοιχείο: τη μεταβολή της θέσης του αντικειμένου στον ουρανό.

Οι επιστήμονες συνέκριναν παρατηρήσεις του James Webb από τον Δεκέμβριο του 2022 με νεότερες εικόνες του Ιουνίου του 2026. Διαπίστωσαν ότι το Capotauro είχε μετακινηθεί κατά περίπου 0,13 δευτερόλεπτα τόξου μέσα σε διάστημα τρεισήμισι ετών.

Η μετατόπιση αυτή είναι μικρή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική. Ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε τεράστια κοσμολογική απόσταση δεν θα εμφάνιζε τόσο αισθητή φαινόμενη κίνηση σε σχέση με τη Γη. Αντίθετα, η μεταβολή της θέσης του παραπέμπει σε ένα σώμα που βρίσκεται μέσα στον δικό μας Γαλαξία.

Ένας εξαιρετικά ψυχρός καφέ νάνος

Η νέα μελέτη προτείνει ότι το Capotauro μπορεί να είναι ένας καφέ νάνος τύπου Y, σε απόσταση περίπου 2.400 ετών φωτός από τη Γη. Οι καφέ νάνοι είναι αντικείμενα που δεν έχουν αρκετή μάζα ώστε να διατηρούν στο εσωτερικό τους τη σταθερή πυρηνική σύντηξη υδρογόνου που χαρακτηρίζει τα άστρα. Σύμφωνα με τα μοντέλα που εξετάστηκαν, η καλύτερη αντιστοιχία με τις παρατηρήσεις προκύπτει για ένα αντικείμενο με θερμοκρασία περίπου 350 Kelvin, δηλαδή περίπου 77 βαθμούς Κελσίου.

Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν αποκλείουν να είναι ακόμη ψυχρότερο και να βρίσκεται σε μικρότερη απόσταση από τη Γη. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, το Capotauro θα μπορούσε να συγκαταλέγεται στους πιο απομακρυσμένους καφέ νάνους τύπου Y που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Το μάθημα για τις μελλοντικές ανακαλύψεις του James Webb

Η αρχική ερευνητική ομάδα είχε ήδη εξετάσει το ενδεχόμενο το Capotauro να είναι καφέ νάνος και όχι αρχέγονος γαλαξίας. Η νέα μελέτη, όμως, αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτή η πιθανότητα κατά την αναζήτηση εξαιρετικά μακρινών γαλαξιών. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ψυχροί καφέ νάνοι τύπου Y μπορούν να μιμηθούν την εικόνα γαλαξιών με πολύ υψηλή ερυθρομετατόπιση.

Για τον λόγο αυτό, προτείνουν οι μελλοντικές αναλύσεις να συγκρίνουν συστηματικά τα δεδομένα τόσο με μοντέλα γαλαξιών όσο και με μοντέλα καφέ νάνων, ενώ να αξιοποιούν και τη σύγκριση εικόνων από διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το Capotauro μπορεί τελικά να μην αποδεικνύεται ο αρχαιότερος γαλαξίας που έχει παρατηρηθεί. Παραμένει, ωστόσο, ένα ενδιαφέρον αντικείμενο που αναδεικνύει τις δυσκολίες στην ερμηνεία των δεδομένων του James Webb και υπενθυμίζει ότι μια εντυπωσιακή κοσμική ανακάλυψη χρειάζεται προσεκτική επιβεβαίωση.

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