Η Κόστα Ρίκα εγκαινίασε «φυλακή-μεγαθήριο» 5.100 θέσεων στα πρότυπα του διαβόητου CECOT του Ελ Σαλβαδόρ (vid)

Η Πρόεδρος της Κόστα Ρίκα εγκαινίασε τη νέα φυλακή υψηλής ασφαλείας CACCO χωρητικότητας 5.100 κλινών, υιοθετώντας μια αυστηρή πολιτική κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Η Κόστα Ρίκα προχώρησε στα εγκαίνια του Κέντρου Υψηλού Περιορισμού Οργανωμένου Εγκλήματος (CACCO), μιας νέας φυλακής «μεγαθηρίου» 5.100 θέσεων στις παρυφές της πρωτεύουσας Σαν Χοσέ.

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις εννέα μήνες, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 35 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ήδη οι πρώτοι 123 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις.

Η νέα υποδομή αποτελεί το κεντρικό σύμβολο της πολιτικής «σκληρής γραμμής» που προωθεί η Πρόεδρος Laura Fernández για την αντιμετώπιση της έξαρσης της εγκληματικότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποσυμφόρηση των υπόλοιπων σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Κατά την τελετή των εγκαινίων, η Πρόεδρος απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους πλέον επικίνδυνους κακοποιούς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας μεταγωγών προς το CACCO.

«Μνημείο εθνικής ασφάλειας» εν μέσως έξαρσης των δολοφονιών

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Gabriel Aguilar, υπογράμμισε τη σημασία του έργου για τη χώρα: «Η Κόστα Ρίκα γράφει ένα νέο κεφάλαιο στη σωφρονιστική της ιστορία. Το CACCO είναι ένα μνημείο εθνικής ασφάλειας, μια δυναμική απάντηση στο οργανωμένο έγκλημα και μια εγγύηση ότι το κράτος θα ασκήσει την εξουσία του χωρίς δισταγμό».

Αν και η Κόστα Ρίκα θεωρείται παραδοσιακά από τις ασφαλέστερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, πρόσφατα κατέγραψε κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2023 η χώρα σημείωσε ρεκόρ ανθρωποκτονιών, με την Υπηρεσία Δικαστικών Ερευνών (OIJ) να αποδίδει περίπου το 70% των θανάτων σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών για τον έλεγχο των αγορών.

Φυλακή εμπνευσμένη από το διαβόητο CECOT του Ελ Σαλβαδόρ

Το νέο σωφρονιστικό συγκρότημα έχει σχεδιαστεί στα πρότυπα του Κέντρου Περιορισμού της Τρομοκρατίας (CECOT) στο Ελ Σαλβαδόρ, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως η «χειρότερη φυλακή στον κόσμο».

Στο CECOT, οι κρατούμενοι ζουν υπό αυστηρότατες συνθήκες: τα φώτα παραμένουν αναμμένα 24 ώρες το 24ωρο για λόγους επιτήρησης, οι φυλακισμένοι κοιμούνται σε μεταλλικούς σκελετούς χωρίς στρώματα, λαμβάνουν περίπου 1.800 θερμίδες φαγητού την ημέρα και παραμένουν έγκλειστοι ή αλυσοδεμένοι για 23,5 ώρες το 24ωρο. Παράλληλα, ειδικός εξοπλισμός μπλοκάρει κάθε ηλεκτρονικό σήμα, ενώ οι ποινές απομόνωσης εκτίονται σε 96 ειδικά σκοτεινά κελιά χωρίς κανένα φως ή ήχο.

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