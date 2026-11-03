«Υποθαλάσσιο τείχος» δημιουργεί η Greenpeace για να σταματήσει τις μηχανότρατες στη Βόρεια Θάλασσα

Ακτιβιστές της Greenpeace δημιούργησαν ένα υποθαλάσσιο «τείχος» από βράχους στα ανοικτά της Αγγλίας, επιχειρώντας να εμποδίσουν τη βιομηχανική αλιεία και να προστατεύσουν τη θαλάσσια ζωή

Μια ασυνήθιστη παρέμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος πραγματοποίησε η Greenpeace στη Βόρεια Θάλασσα, ρίχνοντας τεράστιους ογκόλιθους στον βυθό, με στόχο να εμποδίσει τη δραστηριότητα των βιομηχανικών αλιευτικών σκαφών.

Οι ακτιβιστές τοποθέτησαν τους βράχους στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Νότιας Βόρειας Θάλασσας, στα ανατολικά παράλια της Αγγλίας. Δημιούργησαν έτσι ένα υποθαλάσσιο εμπόδιο, το οποίο, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση, αποκλείει την αλιεία με μηχανότρατες βυθού σε έκταση 116 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι ογκόλιθοι, που τοποθετήθηκαν μέσα σε δύο ημέρες από το πλήρωμα του πλοίου Arctic Sunrise, ζυγίζουν έως και δύο τόνους ο καθένας. Σκοπός είναι να εμποδίζουν τα αλιευτικά σκάφη να σέρνουν τα βαριά δίχτυα τους στον πυθμένα της θάλασσας.

Γιατί η Greenpeace επέλεξε τη συγκεκριμένη περιοχή

Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη, καθώς αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τη φώκαινα (Phocoena phocoena), ένα μικρό κητώδες που ζει στη Βόρεια Θάλασσα. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Greenpeace, το 2025 τα αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού πραγματοποίησαν τουλάχιστον 37.200 ώρες αλιείας στη συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη δραστηριότητα αυτού του είδους μεταξύ των υπεράκτιων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Greenpeace υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος προκαλεί σοβαρές ζημιές στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς τα δίχτυα σέρνονται στον πυθμένα, καταστρέφοντας κοράλλια, σπόγγους και υποθαλάσσια λιβάδια, ενώ παρασύρουν μεγάλο αριθμό οργανισμών. Παράλληλα, η εντατική αλιεία μειώνει τα διαθέσιμα αποθέματα ψαριών από τα οποία εξαρτώνται οι φώκαινες για την επιβίωσή τους. Τα θαλάσσια θηλαστικά κινδυνεύουν επίσης να παγιδευτούν στα αλιευτικά δίχτυα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναδυθούν στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν. Η οργάνωση επισημαίνει ότι, παρά τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενης, δεν υπάρχουν ουσιαστικοί περιορισμοί στην αλιεία με τράτες βυθού στο μεγαλύτερο μέρος της.

«Κάνουμε αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση»

Ο συνδιευθυντής της Greenpeace UK, Γουίλ ΜακΚάλουμ, υποστήριξε ότι η οργάνωση αναγκάστηκε να αναλάβει άμεση δράση, καθώς οι προσπάθειες να υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας δεν έχουν αποδώσει. «Τεράστια πλοία διασχίζουν τις θάλασσες καθημερινά, αφαιρώντας τα ψάρια τους και σκοτώνοντας πολύτιμη θαλάσσια πανίδα, όπως φώκαινες, καρχαρίες και θαλασσοπούλια. Με το πλοίο μας και ένα κίνημα ανθρώπων να μας στηρίζει, κάνουμε αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση: προστατεύουμε τις θάλασσές μας», δήλωσε.

Η Greenpeace είχε προειδοποιήσει από τον Ιούνιο ότι, εάν η βρετανική κυβέρνηση δεν προχωρούσε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, θα αναλάμβανε η ίδια δράση. Μετά την τοποθέτηση των ογκόλιθων, το Arctic Sunrise θα παραμείνει στην περιοχή πραγματοποιώντας περιπολίες, με στόχο να αποτρέψει και άλλες μορφές καταστροφικής βιομηχανικής αλιείας. Μάλιστα, ορισμένοι από τους ογκόλιθους φέρουν τις υπογραφές γνωστών προσώπων, μεταξύ των οποίων οι ηθοποιοί Σάιμον Πεγκ και Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, καθώς και Βρετανοί βουλευτές, ως ένδειξη υποστήριξης στην πρωτοβουλία.

Η αντίδραση των βρετανικών αρχών

Η ενέργεια της Greenpeace προκάλεσε και την παρέμβαση των αρμόδιων βρετανικών αρχών. Η Marine Management Organisation δημοσιοποίησε τις θέσεις των ογκόλιθων, όπως τις διαβίβασε η οργάνωση μέσω της Ακτοφυλακής, προκειμένου τα αλιευτικά και τα υπόλοιπα πλοία να λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα σημεία κατά την πλεύση τους. Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα όλες τις θέσεις που της γνωστοποιήθηκαν.

Παράλληλα, σύμφωνα με το BBC, η Greenpeace παραδέχθηκε ότι δεν διέθετε άδεια για την τοποθέτηση των βράχων, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως έσχατη λύση έπειτα από χρόνια προσπαθειών για την προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Η παρέμβαση αναδεικνύει τη διαμάχη γύρω από την αποτελεσματικότητα των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, όταν εξακολουθούν να επιτρέπονται δραστηριότητες που μπορούν να επηρεάσουν τα οικοσυστήματα που υποτίθεται ότι προστατεύουν.

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