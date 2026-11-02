Τέλη κυκλοφορίας 2027: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η ημερομηνία που πρέπει να προσέξετε

Διαθέσιμα είναι από τις 2 Νοεμβρίου τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ, με τους ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν περιθώριο έως το τέλος Δεκεμβρίου για να πληρώσουν χωρίς πρόστιμο.

Διαθέσιμα είναι από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να εκτυπώσουν το σχετικό έντυπο και να προχωρήσουν στην πληρωμή, με την προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία παραμένει ίδια με εκείνη των προηγούμενων ετών, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί αλλαγές στα ποσά ή στον τρόπο υπολογισμού των τελών. Όσοι, ωστόσο, καθυστερήσουν την πληρωμή θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία από τον Μάρτιο του 2027 θα φτάνουν στο 100% του αρχικού ποσού.

Πού θα βρείτε τα ειδοποιητήρια

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet. Από εκεί έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής ή να δημιουργήσουν την ταυτότητα οφειλής, ώστε να εξοφλήσουν τα τέλη χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν κάποια ΔΟΥ.

Η εφαρμογή είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του gov.gr, ενώ για την έκδοση του ειδοποιητηρίου δεν απαιτείται φυσική παρουσία σε δημόσια υπηρεσία. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να δουν το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημά τους και να επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής που τους εξυπηρετεί.

Οι τρόποι πληρωμής

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω web banking ή mobile banking, με τη χρήση του κωδικού πληρωμής RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο. Εναλλακτικά, η πληρωμή μπορεί να γίνει με σάρωση του QR Code, εφόσον υποστηρίζεται από την τραπεζική εφαρμογή.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξόφλησης σε ATM, σε τραπεζικό κατάστημα ή στα ΕΛΤΑ, με την προσκόμιση του σχετικού ειδοποιητηρίου ή της ταυτότητας οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καλό είναι να κρατούν το αποδεικτικό της συναλλαγής μέχρι να εμφανιστεί η πληρωμή στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Η προθεσμία για την καταβολή των τελών χωρίς επιβάρυνση ολοκληρώνεται την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026. Από εκεί και πέρα, ενεργοποιείται το σύστημα των κλιμακωτών προστίμων, ανάλογα με τον μήνα εξόφλησης.

Ειδικότερα, για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται προσαύξηση 25% επί του ποσού των τελών. Εάν η εξόφληση γίνει τον Φεβρουάριο, η επιβάρυνση αυξάνεται στο 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου 2027 το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% των τελών κυκλοφορίας.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που οφείλει 240 ευρώ θα πληρώσει συνολικά 300 ευρώ εάν εξοφλήσει τον Ιανουάριο, 360 ευρώ εάν πληρώσει τον Φεβρουάριο και 480 ευρώ από την 1η Μαρτίου και μετά. Για οχήματα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας κάτω από 30 ευρώ, προβλέπεται ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ.

Πώς υπολογίζονται τα ποσά

Τα τέλη κυκλοφορίας δεν είναι ίδια για όλα τα οχήματα, καθώς ο υπολογισμός τους εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα του εξωτερικού έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα. Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, ο υπολογισμός βασίζεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), σύμφωνα με τις αντίστοιχες κλίμακες που ισχύουν για κάθε περίοδο πρώτης ταξινόμησης.

Για το 2027 δεν έχει ανακοινωθεί αλλαγή στο ισχύον πλαίσιο, επομένως οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν τα ποσά που προβλέπονται από τις υφιστάμενες κατηγορίες. Το ακριβές ύψος της οφειλής αναγράφεται στο ειδοποιητήριο που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα myCAR.

Τι ισχύει για την ακινησία

Όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2027 έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR. Η δήλωση πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να μην προκύψει υποχρέωση καταβολής τελών για το επόμενο έτος.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίσουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία και να τηρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την ακινησία του οχήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, η υποχρέωση πληρωμής των τελών παραμένει.

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