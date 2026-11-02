Πάνω από 40 χλμ.: Κινέζος μπήκε στα ρεκόρ Guiness για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε με μοτοσικλέτα στο νερό (vid)

Κινέζος επιχειρηματίας πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, διανύοντας απόσταση 40,74 χιλιομέτρων πάνω στην επιφάνεια του νερού με μια ειδικά τροποποιημένη μοτοσικλέτα.

Ο Zhang Xue, ιδρυτής της εταιρείας ZXMOTO, κατέρριψε επίσημα το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στις 25 Οκτωβρίου 2026, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή θαλάσσια διαδρομή στην αυτόνομη περιοχή Μαγιάνγκ Μιάο της επαρχίας Χουνάν. Με την επίδοση των 40,74 χιλιομέτρων, ο Κινέζος κατασκευαστής συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο ανερχόταν σε περίπου 31,8 χιλιόμετρα.

Για την επίτευξη του στόχου, η τεχνική ομάδα της εταιρείας βασίστηκε στο μοντέλο ZXMOTO MX450, εφαρμόζοντας προηγμένες αρχές υδροδυναμικής μηχανικής. Στο μπροστινό μέρος προσαρμόστηκε ένα ειδικό πέδιλο (σκι) για τη διεύθυνση του οχήματος στην επιφάνεια του νερού, ενώ προστέθηκε σύστημα υδροδυναμικής ώθησης και αυξήθηκε η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ καυσίμου. Επιπλέον, χρειάστηκαν πέντε μήνες δοκιμών για τον σχεδιασμό συμπληρωματικών δομών πλευστότητας και την πλήρη αδιαβροχοποίηση του κινητήρα.

Η εξαντλητική διαδρομή που έφερε τη δικαίωση μιας προσπάθειας 17 ετών

Η δοκιμή δεν διεξήχθη σε ευθεία γραμμή, αλλά απαιτούσε την ολοκλήρωση έξι γύρων μετ' επιστροφής στον ποταμό της κωμόπολης Σιαοπό.

Παρά την έντονη σωματική κόπωση από τους συνεχείς κραδασμούς στο νερό και τον αυξημένο κίνδυνο στις κλειστές στροφές με υψηλή ταχύτητα, ο Zhang ολοκλήρωσε τη διαδρομή ενώπιον του κριτή του Οργανισμού Guinness, Xiong Wen, ο οποίος πιστοποίησε το ρεκόρ επιτόπου.

40.74 kilometers on water - on a motorcycle! On Sunday, Zhang Xue, founder of Chinese motorcycle maker ZXMOTO, rode a modified MX450 across open water for 40.74 km, setting a Guinness World Records title for the greatest distance driven over open water by a modified motorcycle. #ZhangXue #ZXMOTO #GuinnessWorldRecords #Motorcycle #Innovation October 25, 2026

Αυτό το επίτευγμα αποτελεί την εκπλήρωση ενός προσωπικού στόχου που ξεκίνησε το 2009, όταν ο Zhang ήταν μόλις 22 ετών.

Εκείνη την περίοδο, χρησιμοποιώντας μια μοτοσικλέτα με εξαιρετικά πρωτόγονες μετατροπές, είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να κινηθεί στο νερό χωρίς επιτυχία, πέφτοντας στο ποτάμι τέσσερις φορές και διανύοντας ως μέγιστη απόσταση μόλις 20 μέτρα.

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