«Μην ανοίγετε τη θέρμανση χωρίς να το κάνετε αυτό πρώτα»: Το συνηθισμένο λάθος που ανεβάζει τον λογαριασμό

Υδραυλικός με περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας εξηγεί ποιες εργασίες χρειάζονται πριν από την πρώτη χρήση της θέρμανσης και δίνει συμβουλές για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

Με την πτώση της θερμοκρασίας και την προσέγγιση του χειμώνα, όλο και περισσότερα νοικοκυριά ετοιμάζονται να θέσουν σε λειτουργία τη θέρμανση. Πριν όμως ξεκινήσει η χρήση των καλοριφέρ, ορισμένοι βασικοί έλεγχοι μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη απόδοσή τους και να αποτρέψουν την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.

Ο υδραυλικός Joan Pascual, ο οποίος διαθέτει εμπειρία άνω των 18 ετών στον κλάδο, επισημαίνει ότι υπάρχουν συνηθισμένα λάθη που επιβαρύνουν τη λειτουργία της θέρμανσης. Όπως αναφέρει σε συμβουλές που δημοσιεύτηκαν στην ισπανική εφημερίδα El Español, η προετοιμασία του συστήματος πριν από την πρώτη χρήση είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ελέγξτε τα καλοριφέρ πριν από την πρώτη χρήση

Ένα από τα πρώτα πράγματα που χρειάζεται να προσέξουν οι ένοικοι είναι αν τα σώματα θέρμανσης είναι ελεύθερα από εμπόδια. Καναπέδες, έπιπλα και διακοσμητικά καλύμματα μπορούν να περιορίσουν την κυκλοφορία του ζεστού αέρα και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της θέρμανσης.

«Άφησε τα καλοριφέρ ελεύθερα από εμπόδια, ώστε να κυκλοφορεί η θερμότητα», είναι η σύσταση του ειδικού.

Εξίσου σημαντικό είναι να διαπιστωθεί αν τα σώματα λειτουργούν σωστά. Περίεργοι θόρυβοι ή καλοριφέρ που παραμένουν κρύα στο επάνω μέρος μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι έχει εγκλωβιστεί αέρας στο εσωτερικό τους.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Pascual προτείνει την εξαέρωση των σωμάτων. Η διαδικασία γίνεται από την ειδική βαλβίδα, με τη βοήθεια κατσαβιδιού ή κέρματος, και ολοκληρώνεται όταν αρχίσει να βγαίνει νερό αντί για αέρα.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η πίεση του λέβητα θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5 bar, σύμφωνα με τη σύστασή του. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς οι προβλεπόμενες τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το σύστημα.

Οι ρυθμίσεις που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας

Η θερμοκρασία που επιλέγεται στον θερμοστάτη επηρεάζει άμεσα την κατανάλωση. Ο υδραυλικός προτείνει ρύθμιση μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου, ώστε ο χώρος να διατηρείται σε άνετη θερμοκρασία χωρίς υπερβολική επιβάρυνση.

Σημαντική είναι και η σωστή αξιοποίηση της θερμότητας από τον ήλιο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι κουρτίνες και τα παντζούρια μπορούν να παραμένουν ανοιχτά, επιτρέποντας στο φυσικό φως να ζεστάνει τους εσωτερικούς χώρους. Αντίθετα, το βράδυ συνιστάται να κλείνουν, ώστε να περιορίζονται οι απώλειες θερμότητας.

Τέλος, ο Pascual προτείνει τη σύγκριση των διαθέσιμων τιμολογίων ενέργειας μέσω πλατφορμών, όπως αυτή της ισπανικής Οργάνωσης Καταναλωτών και Χρηστών (OCU). Με αυτόν τον τρόπο, τα νοικοκυριά μπορούν να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές και να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

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