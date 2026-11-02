Πλάκα: Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη (vid)

Στη φυλακή οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν τη Δευτέρα (2/11), με κοινή απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα, οι δύο ημεδαποί ηλικίας 37 και 55 ετών, καθώς και ο 34χρονος αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή της Πλάκας.

Η σύλληψή τους είχε πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικών ενταλμάτων των δικαστικών αρχών, ενώ σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Παραδέχονται την παρουσία, αρνούνται την έκρηξη

Σύμφωνα με το protothema, οι κατηγορούμενοι αποδέχονται ότι βρίσκονταν στο κτίριο που υπέστη την ολική κατάρρευση, ωστόσο ισχυρίζονται πως δεν φέρουν καμία ευθύνη για την πρόκληση της έκρηξης.

«Είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω εγώ για την έκρηξη», υποστήριξε ο 55χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Μπούμπου», απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την είσοδό του στο ανακριτικό γραφείο, ενώ ένας εκ των συγκατηγορουμένων του περιορίστηκε στο να ζητήσει συγγνώμη.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται

Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία

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