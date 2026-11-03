Στη φυλακή η σύζυγος του Φιρινίδη της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Λείπουν μόνο 900.000 ευρώ από τους εράνους»

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 35χρονη σύζυγος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη για την υπεξαίρεση 2,9 εκατ. ευρώ από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Η Βασιλική Μανησιώτη κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης για την υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από εράνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», επιρρίπτοντας την ευθύνη στον σύντροφό της και ιδρυτή της οργανώσεως, Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

Σύμφωνα με το protothema, η 35χρονη κατηγορούμενη, η οποία παρέμεινε για λιγότερο από δύο ώρες στο γραφείο του ανακριτή, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, ισχυριζόμενη πως τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο 37χρονος σύντροφός της, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο.

Η απολογία της 35χρονης ενώπιον του ανακριτή

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η κατηγορούμενη περιέγραψε τη δική της εκδοχή για τη διαχείριση των χρημάτων των εράνων: «Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000 ευρώ, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγος μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι' αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη. Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά λόγω των παιδιών».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της αναφέρθηκε στις προσωπικές της δαπάνες και τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας: «Πράγματι αγόρασα μια τσάντα Louis Vuitton. Έχω πάει δυο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων αλλά δεκάδες φορές έχω μείνει σε σπίτια οικογενειών που με έχουν φιλοξενήσει όταν πήγαινα στην Αθήνα. Έχω βαφτίσει τρία παιδάκια».

Η 35χρονη υποστήριξε επίσης ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη διαμαρτυρία από τους δικαιούχους: «Δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο».

Τα στοιχηματικά ποσά και οι αποφάσεις για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης είχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς είχε τοποθετήσει το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικτυακές εταιρείες, με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα, ο 32χρονος αδερφός της 35χρονης και οι δύο παράγοντες διαιτησίας που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, δικηγόρος του διαιτητή που αφέθηκε ελεύθερος, τοποθετήθηκε σχετικά με την απόφαση και τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν στον πελάτη του: «Από την πρώτη στιγμή η θέση που κράτησε είναι ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ΜΚΟ και δεν συμμετείχε ποτέ σε προσυνεννοημένο αποτέλεσμα ή σε αγώνα χάρη στοιχήματος. Αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι έκανε αυτό που ξέρει να κάνει, ένας τίμιος και εξελίξιμος διαιτητής. Δεν είχε καμία συνομιλία, καμία συνάντηση, δεν ζήτησε χρήματα, δεν έλαβε χρήματα, δεν έδωσε υποσχέσεις και δεν έλαβε υποσχέσεις».

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